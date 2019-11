Erre kevesen számítottak, már 250 ezer megrendelés érkezett a Tesla Cybertruckra

A Tesla új modellje igencsak megosztó, de bőven vannak olyanok, akiknek bejön a futurisztikus dizájn, már 250 ezer megrendelés érkezett az autóra.

Múlt héten mutatta be a Tesla a legújabb modelljét, a világtörténelem egyik legmegosztóbb járművét, a Cybertruckot. Azt már akkor lehetett sejteni, hogy sokan nagyon fogják utálni, de sokaknak nagyon tetszik majd a futurisztikus autó, de hogy konkrétan mekkora lesz az igény, azt nehéz volt megbecsülni.

Fotó: Tesla

A bemutató után az elemzők is elmondták a véleményüket, eléggé lehúzták az autót, az RBC Capital Markets elemzője úgy látta, hogy limitált az a piac, amire az új pickup belép, a Deutsche Bank elemzője szerint sok még a megválaszolatlan kérdés, például az, hogy terhelés alatt mekkora lesz az autó hatótávja, és hogy a haszonjármű vásárlók megbíznak-e a Tesla gyártási minőségében, a pickup profitabilitása egyelőre nem világos, a Cybertruck ugyanis nem sokkal drágább, mint a Model Y, viszont jóval nagyobb annál, és a tudása is nagyobb annál, a Wedbush elemzője szerint az autó úgy néz ki, mint ha a Szárnyas fejvadászból lépett volna elő, és nagy siker lehet a Tesla-rajongók között, de így is nehéz lesz piaci részesedést szerezni a pickup-piacon a GM-től és a Fordtól, a Bernstein elemzője szerint pedig a pickup nagyon furcsán néz ki, ami szégyen, ha az autó tudását és árát nézzük, az elemző szerint a dizájn fontos, ezért a furcsa jármű csak kis darabszámban kelhet el, legfeljebb évi 50 ezer Cybertruckot adhat el a Tesla, az elemző a Hummerhez hasonlította, amiből 30-80 ezer darabot adtak el évente.

Fotó: Tesla

Vagyis egy elemzői várakozás szerint évente legfeljebb 50 ezer darabot adhatnak el az autóból, ehhez képest nagy meglepetés volt, amikor Elon Musk arról posztolt, hogy alig két nap alatt már 146 ezer megrendelés érkezett az autóra,

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor — Elon (Musk) November 23, 2019

később már 200 ezer megrendelésről posztolt Musk,

most pedig már 250 ezer megrendelésről posztolt a Tesla vezetője.

A 250 ezres megrendelésállomány olyan szempontból mindenképpen nagy meglepetés, hogy ha elfogadjuk az évi legfeljebb 50 ezres előrejelzést, akkor gyakorlatilag 5 évnyi gyártáshoz szükséges megrendelés érkezett be néhány nap alatt, de különösen azért nagy dolog ez a szám, mert gyakorlatilag hagyományos reklám, marketingtevékenység nélkül sikerült elérni ezt a mennyiséget.

A teljes képhez azonban hozzá tartozik, hogy a megrendeléshez csak egy jelképes összeget, 100 dollárt kell letenniük a potenciális vevőknek, miközben a korábbi autóknál ez jóval magasabb volt, a Model 3 előrendeléséhez például autónként 1000 dollár volt a foglaló. A foglalások egyébként nem fordíthatók le egy az egyben autóeladásokra, a gyártás csak 2021 végén kezdődhet meg, addig sokan vissza is mondhatják a megrendelésüket, ebben az esetben a cég visszautalja a befizetett összeget, vagyis nagy kockázatot nem vállalnak azok, akik befizetik a 100 dollárokat.

A Cybertruck a mostani megrendelésállománnyal közel került a Model 3 értékéhez, annál a modellnél az első egy hétben 325 ezer megrendelést adtak le.

A Cybertruck bemutatója óta közel 7 százalékkal került lejjebb a Tesla árfolyama.