Már megint kiütöttek egy magyar részvényt? Ennek hétfőtől vége

Már megint kiütöttek egy hazai részvényt, írtuk több alkalommal is az elmúlt napokban, amikor napi limittel emelkedett egy (jellemzően kis)papír árfolyama. Ennek hamarosan vége, ugyanis jövő hét hétfőtől új szabályok lépnek életbe a BÉT-en, többek között megszűnik a napi ajánlattételi limit, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a külföldi tőzsdék többségéhez hasonlóan a magyar tőzsdén is jöhetnek a korlátozás nélküli napon belüli emelkedések és esések.

December 2-án a BÉT azonnali piacán a jelenlegi Xetra Classic kereskedési rendszert felváltja a Xetra T7, ezzel egy modernebb infrastruktúrára áll át a hazai tőzsde, hasonlóan a régió több más tőzsdéjéhez, a bécsi, a prágai, a zágrábi vagy a ljubljanai tőzsdéhez. A rendszerátállással a kereskedést érintő változások is jönnek, az egyik legfontosabb, hogy megszűnik a napi ajánlattételi limit, a kereskedés lehetősége az eddig megszokott limiteken túl is biztosított lesz, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az azonnali piacokon a jelenleginél jóval nagyobb mértékben mozdulhat el napon belül az egyes instrumentumok ára.

Eddigi rendszer

Elmélet

A jelenlegi rendszerben a kiugró ármozgások kezelésére volatilitási szakaszok szolgálnak, ennek az a lényege, hogy ha a százalékos formában meghatározott dinamikus vagy a statikus volatilitási ársáv határértétekét meghaladó ármozgás következne be, akkor az ügyletek létrejötte előtt aukciós (volatilitási) szakaszba vált a kereskedés. A dinamikus ársáv viszonyítási alapja a legutolsó ügylet ára, a statikus ársáv viszonyítási alapja az adott kereskedési napon legutolsó egyensúlyi áras (aukciós) ügylet ára, ennek hiányában az adott kereskedési napot megelőzően született legutolsó ügylet ára. Az aukció alatt a piaci szereplőknek van lehetőségük és idejük arra, hogy reagáljanak a potenciális árváltozásra, visszavonhatják vagy módosíthatják a megbízásaikat (például a véletlen elütéseket), és akár új megbízásokat is adhatnak, ez pedig összességében azt is eredményezheti, hogy végül nem kerül sor jelentős árfolyam-elmozdulásra. Amennyiben viszont a volatilitási szakasz végén olyan áron jönne létre ügylet, amely kívül esik a dinamikus Ársáv kétszeresén, akkor nem születik meg az ügylet automatikusan, hanem a kereskedés átvált extra volatilitási szakaszba. Az extra volatilitási szakaszban új ajánlat tehető, a kereskedési rendszerben lévő ajánlatok módosíthatók, visszavonhatók. Extra volatilitási szakasz esetén a BÉT munkatársai felveszik a kapcsolatot az ársávon kívül eső ajánlatot beküldő brókercéggel és felhívják a figyelmét a jelentősen eltérő árfolyamú ajánlatra és a visszavonás, módosítás lehetőségére. Miután a cég megerősítette vételi vagy eladási szándékát az adott áron vagy visszavonta, módosította az ajánlatát, a tőzsde manuálisan zárja le az extra volatilitási szakaszt és folytatódik a kereskedés.

Az ársávok az egyes részvényeknél különbőzők, a nagypapíroknál a dinamikus ársáv +/- 3 százalék, a kisebbeknél 4-5 százalék:

Az árfolyam azonban napon belül nem mozdulhat el egy előre meghatározottnál nagyobb mértékben, létezik ugyanis a napi ajánlattételi limit, így a hazai részvények árfolyama 15 vagy 20 százaléknál nagyobb mértékben nem emelkedhet vagy eshet.

Az ajánlattételi limit a Prémium kategóriába sorolt részvényeknél 15 százalék, a Standard és a T kategóriában 20 százalék.

Gyakorlat

Tegyük fel, hogy az OTP árfolyama 10 000 forint, a kereskedés közben azonban érkezik egy jó hír, amire egy nagyobb vételi limit ajánlat érkezik 16 000 forinton. Az OTP-nél a dinamikus volatilitási sáv +/- 3 százalék, ez alapján 10 300 forintig létrejönnek a kötések, a további kötések azonban nem születnek meg, a kereskedés pedig átmegy a volatilitási szakaszba, ahol a szereplők újabb vételi és eladási ajánlatokat tehetnek be a rendszerbe. Amennyiben az új indikatív ár a dinamikus ársáv kétszeresének, vagyis az OTP esetében +/- 6 százaléknak megfelelően 10 600 forint alatt alakul, akkor megkötésre kerül az ügylet, és folytatódik a kereskedés, amennyiben azonban 10 600 forint fölött lenne az indikatív ár a volatilitási szakasz után, akkor a kereskedés az extra volatilitási szakaszba lép, és akkor a BÉT levezetőnek kell beleavatkozniuk, hogy folytatódjon a kereskedés. Fontos azonban, hogy napon belül a napi ajánlattételi limitnél, vagyis az OTP esetében a nyitóárhoz képest +/- 15 százaléknál nagyobb mértékben nem változhat az OTP árfolyama, ebben az esetben a napon belüli maximális ár 11 500 forint lehet.

Új rendszer

Elmélet

A volatilitási szakaszok rendszere, a dinamikus és a statikus ársáv az előbb bemutatottaknak megfelelően működik továbbra is, azonban megszűnik a napi ajánlatétteli limit, vagyis a kereskedés a jelenleg még működő 15, illetve 20 százalékos limiten túl is biztosított lesz.

Gyakorlat

Az előző példánál maradva tegyük fel, hogy az OTP 10 000 forintról indul, de érkezik egy olyan vételi ajánlat, hogy akár ki is tudná venni a könyvet 16 000 forintig, akkor a 3 százalékos dinamikus ársávnak megfelelően 10 300 forintnál volatilitási szakasz következik, ennek a szakasznak a végén a dinamikus ársáv kétszeresének megfelelő 10 600 forintnál is magasabb indikatív ár miatt a kereskedés extra volatilitási szakaszba lép, ott szintén a BÉT levezetőknek kell közbeavatkozniuk, hogy folytatódjon a kereskedés. Az árfolyam emelkedésének itt már nem szab gátat a napi ajánlattételi limit, így az eddig megszokott 15 százalékoshoz képest nagyobb mértékben is elmozdulhat az OTP árfolyama. A fenti nagy vételi ajánlat és a könyvben levő eladási ajánlatok végül egy köztes aukciós egyensúlyi árat eredményeznek, valahol 10 és 16 ezer Ft között, pl. adott esetben 14 ezer Ft-nál. Ezt követően innen folytatódik a folyamatos kereskedés, és ez az ár lesz a statikus és a dinamikus volatilitási sáv új referenciaára, utóbbit azonban a következő kötések árai felülírják majd.

Miért jó az új rendszer?

A BÉT több szempontot is felsorol, ami miatt a napi ajánlatétteli limit megszüntetése mellett döntöttek:

a rögzített ajánlattételi limit alkalmazása meglehetősen egyedi, más piacokon ilyen fix árfolyam korlátokat tartalmazó védelmi mechanizmusra nem nagyon van példa,

a szigorúan kötött ajánlattételi limit alkalmazása hatással van az ármeghatározási folyamatra, gátolja a kereskedés zavartalanságát, folyamatosságát és a hatékony árképzést,

az egyedi működés ronthatja a BÉT nemzetközi versenyképességét, főként annak fényében, hogy vannak alternatív kereskedési platformok, amelyek szintén nyújtanak kereskedési lehetőséget magyar részvényekre is, ezen platformokon akkor is zavartalanul folyhat kereskedés, amikor az a BÉT szabályozott piacán az ajánlattételi limitek elérése miatt falba ütközne,

nehéz objektív szempontok alapján dönteni a napi ajánlattételi limit esetleges kiszélesítéséről, annak időzítéséről és mértékéről,

az elmúlt években több alkalommal maga a fix ajánlattételi mechanizmus növelte meg a kilengések mértékét. Amennyiben az ajánlati könyvből eltűnt a likviditás a vételi vagy az eladási oldalon az ajánlatbeadási limiteken belüli tartományból, az ellenkező oldalon az ajánlatbeadási tartomány határán egyre több befektetői ajánlat torlódott fel, ez az öngerjesztő folyamat – különösen kisebb forgalmú papíroknál – akár több napon át is eltarthatott.

A kispapíroknál lesz érdekes

A hazai blue chipek árfolyama csak ritkán mozdul el limittel, a mid- vagy smallcapeknél azonban gyakran előfordul az, hogy akár napokon keresztül limittel mozdul el egy papír árfolyama, elég csak az elmúlt napok sztárjaira gondolni, a Nutex, a NordTelekom vagy a Kulcs-Soft árfolyama is limittel emelkedett. December 2-a után ilyen már nem fog előfordulni, a kereslet-kínálat függvényében akár napon belül is új, a korábbinál akár jóval magasabb vagy alacsonyabb egyensúlyi árfolyam fog kialakulni.

A Xetra-átállásra december 2-án, hétfőn kerül sor, aznap már az új szabályok alapján folyik a kereskedés a BÉT-en, de az átállás már a mai kereskedési napot is érinti, a záró szakasz 17 óra helyett 14 órakor kezdődik, a kereskedési idő vége 14 óra 20 perc.