23 százalék plusz egy nap alatt: Itt az első részvény, ami elszállt a magyar tőzsdén

Eddig részvénykategóriától függően 15-20 százalékot mozdulhatott el napon belül a hazai részvények árfolyama, ez a limit azonban a mostani hét hétfő óta már nem él, ma a Nutex árfolyama 23 százalékkal került feljebb.

Múlt héten már írtunk arról, hogy december 2-án, vagyis a mostani hét hétfőtől a BÉT azonnali piacán a jelenlegi Xetra Classic kereskedési rendszert felváltja a Xetra T7, a rendszerátállással a kereskedést érintő változások is jönnek, az egyik legfontosabb, hogy megszűnik a napi ajánlattételi limit, a kereskedés lehetősége az eddig megszokott limiteken túl is biztosított lesz, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az azonnali piacokon a jelenleginél jóval nagyobb mértékben mozdulhat el napon belül az egyes instrumentumok ára.

Eddig a prémium kategóriába sorolt részvények legfeljebb 15, a standard és a T kategóriába soroltak pedig legfeljebb 20 százalékot mozdulhattak el napon belül az előző záróértékhez képest. Ennél nagyobb elmozdulásra csak akkor volt lehetőség, ha a BÉT úgy döntött, hogy kiszélesíti azt az ársávot, amelyben a részvények árfolyama mozoghat.

December 2-ától azonban erre nincs szükség, 15-20 százaléknál akár jóval nagyobb mértékben is mozoghatnak az árfolyamok, az első példa pedig már itt is van: a Nutex árfolyama ma 23,1 százalékot emelkedett (nap közben volt 24,6 százalék pluszban is).

A Nutex árfolyama a mai emelkedéssel együtt idén már 135 százalékot emelkedett.

A vállalatban az a sztori, hogy idén december 6-án közgyűlést tart, ahol a vállalat szempontjából fontos kérdésekben döntenek a részvényesek. Többek között

a Nutex akvizíciós stratégiájáról,

a társaság részvénystruktúrájának egyszerűsítéséről,

az alaptőke felemeléséről,

saját részvény visszavásárlásról.

Ezek közül a jövőbeni akvizíciók és a tőkeemelés a legizgalmasabb pont, amely kapcsolódik is egymáshoz. A közgyűlési meghívóban az szerepel, hogy az igazgatóság azt javasolja, hogy akár vásárlással, akár a társaság alaptőkéjének zárt körben történő felemelése során a tőkeemelő(k) által rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában a Nutex jelenlegi méretét akár jelentősen meghaladó értékű eszközök tulajdonjogát szerezze meg, melynek következtében a társaság akár teljesen új reálgazdasági tevékenységgel működne tovább. A tőkeemelés járhat azzal, hogy a tőkeemelő(k) a Nutexben jelentős, akár többségi részesedést is szerezhet(nek).

A Nutex egyébként egy „üres cég”, az idei első félévben az árbevétele 750 ezer forint volt, adózott eredménye pedig 4 millió forint veszteség.

Címlapkép: BÉT