Széttépték az OTP-t

Új üzletág, egyedi dróntechnológia, védelmi ipari szerződések, új kiberbiztonsági fejlesztések, mesterséges intelligencia projektek – csak néhány hír az OTT-ONE elmúlt pár hónapos bejelentései közül. Ez is azt bizonyítja, hogy a tőzsdén jegyzett társaság rendkívül aktív, sorozatosan jelenti be innovatív megoldásait és nemzetközi szinten is nagy dobásokra készül. Ezért a következő befektetői klubunkon az érdeklődők közelről is megismerhetik a cég működését, eddigi pénzügyi eredményeit és nagyívű termék- és üzletfejlesztési, valamint tőkepiaci terveit. Mindezt természetesen első kézből, ugyanis a társaság vezetői lesznek jelen az eseményen, ahol az előadásokat és a panelbeszélgetést követően ezúttal is lehetőség lesz közönségkérdésekre, így az érdeklődő befektetőknek vétek lenne kihagyni a december 9-i eseményünket.