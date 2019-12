Szingapúri cég lett a MET egyik nagytulajdonosa

A Keppel Infrastructure 20 százalékos részesedést vásárol a svájci székhelyű, integrált európai energiavállalatként működő MET Holding AG-ban (MET Csoport). A két cég stratégiai partnerségre lép, és közös befektetésekre készül elsősorban az európai energetikai infrastruktúra területén.

A MET Csoport a földgáz-, áram- és kőolajpiac aktív szereplője, fő tevékenysége a több árupiaci termékre kiterjedő nagykereskedelem, trading és kiskereskedelem. A cég emellett pozíciókkal bír az energetikai infrastruktúrában, illetve egyéb ipari eszközök területén is.

A 2018-ban 10,7 milliárd eurós árbevételt elérő MET Csoportnak 15 európai országban van leányvállalata. A cégcsoport 26 ország gázpiacán és 22 nemzetközi kereskedési ponton van jelen, az európai piacon 2018-ban több mint 42 milliárd köbméter gázzal kereskedett. A kelet-közép-európai térség egyik legnagyobb független energiavállalataként a MET Csoport kiterjedt ügyfélportfoliót lát el földgázzal és elektromos árammal.

A 2018-ban lezajlott menedzsment-kivásárlás után a MET Csoport jelenleg eszközállományának aktív növelésére összpontosít olyan európai energiapiacon, amely egyre inkább a kevésbé szén-intenzív, megújuló energiaforrásokra épülő megoldások felé mozdul. Az európai energiaátmenet az ágazat szerkezetének átalakulásával és stratégiai változásokkal jár, ami a piac konszolidációjához vezet, és egyben akvizíciós lehetőségeket teremt régiószerte.

A Keppel Infrastructure a szingapúri tőzsdén jegyzett legjelentősebb vállalatcsoportok közé tartozó Keppel Corporation Limited (Keppel Corporation) infrastruktúra-eszközeit fogja össze. A Keppel Corporation több ágazatban tevékenykedő vállalat, amely a fenntartható urbanizáció területén kínál megoldásokat, összhangban az energia, a tiszta környezet, a minőségi városi terek, valamint az összekapcsoltság iránti egyre növekvő globális igényekkel. A Keppel Corporation kizárólagos tulajdonában álló Keppel Infrastructure – energiainfrastruktúra üzletágának szingapúri integrált földgáz- és áramszolgáltatói tevékenységére alapozva – versenyképes energetikai megoldásokat és szolgáltatásokat kínál.

Ong Tiong Guan, a Keppel Infrastructure vezérigazgatója elmondta: „A MET Csoportba való stratégiai befektetésünk egyben a dinamikus európai energiapiacra való belépésünket is jelenti. A MET Csoport teljes energetikai értékláncra kiterjedő integrált stratégiája jól illeszkedik a Keppel Infrastructure stratégiai elképzeléseihez. Szerepvállalásunkkal egyrészt pozíciókat szerezhetünk az energiaipar olyan, növekedésben lévő területein, ahol a MET Csoport most is aktív, másrészt erre a jelenlétre építve közösen vizsgálhatjuk a befektetési célpontnak alkalmas régiós energiainfrastruktúra-projekteket.”

A tranzakció révén közösen valósíthatjuk meg a MET Csoport arra irányuló stratégiáját, hogy az európai energiapiac konszolidációjának vezető szereplői legyünk, és együtt kereshetünk további lehetőségeket.

– mondta Lakatos Benjamin, a MET Csoport vezérigazgatója. Továbbá hozzátette, hogy

A MET Csoport fő célja nem a részvényeladás volt, hanem olyan stratégiai partner megtalálása, aki biztosítja a tőkefinanszírozást az akvizíciókhoz.

Pócs Balázs, a MET Csoport kommunikációs vezetője kérdésünkre elmondta, hogy a jövőbeni beruházások finanszírozásáról minden projektnél külön döntenek majd a felek. A két fél már egyeztetett arról, hogy milyen típusú eszközöket, mely országokban tudna vásárolni, de konkrét megállapodás még nem született. A jövőbeni beruházásokat a MET Csoport jelenlegi tevékenységeihez kapcsolódó területeken tervezik – főleg ott, ahol szinergiát lehet kialakítani a meglévő pozíciók és az akvizíció között.

A MET tulajdonosi szerkezete így módosult, a korábban 100 százalékos menedzsment tulajdon így 80 százalékra csökkent. A tulajdonosi szerkezet kapcsán feltett kérdésünkre Lakatos Benjámin hozzátette, hogy

a MET még sokáig a menedzsment által kontrollált vállalat marad, de a Keppel tulajdonosként beleláthat a vállalat működésébe és profittermelő képességébe.

A tranzakció lezárásának további feltételei a szokásos versenyhatósági jóváhagyások, beleértve az Európai Bizottság, valamint Ukrajna jóváhagyásának megszerzését. A MET kizárólagos pénzügyi tanácsadója az ING Bank N.V. volt.

A tranzakció a jelen pénzügyi évben várhatóan nem jár számottevő hatással a Keppel Corporation tárgyi eszközeinek értékére, illetve az egy részvényre jutó üzleti eredményére.

Címlapkép: MET, Dunamenti Erőmű