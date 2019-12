Nagy eséssel zárta a szerdai kereskedést a 4iG

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Eséssel indult a hét második napja a tengerentúli tőzsdéken, majd a kezdeti mínuszokat ledolgozták az amerikai részvényindexek, miután a Wall Street Journal értesülései szerint az amerikai és a kínai tárgyalódelegáció már azon dolgozik, hogy módosítsák a december 15-i határidőt, amikor is több termékre is életebe lépnének a büntetővámok. Az indexek ezt követően oldalaztak, a piaci kommentárok szerint Fehér Ház gazdasági főtanácsadójának nyilatkozata óvatosságra inthette a befektetőket, miután Larry Kudlow szerint a kínai termékeket sújtó vámok emelése továbbra is napirenden van. A Dow végül 28 pontos esés után 0,1 százalékkal került lejjebb, az S&P500 0,1 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,1 százalékos eséssel zárta a keddi kereskedést.

Eséssel zárta a hét második napját a magyar tőzsde, a BUX a nap első felében 44 843 pontnál új történelmi csúcsára emelkedett, a hazai részvényindex ezt követően lefordult, majd a BUX végül 392 pontos esés mellett 0,9 százalékkal került lejjebb. A Magyar Telekom 440 forinton stagnált, a Richter 0,3 százalékos esés után 5 860 forinton zárt, míg a Mol 0,4 százalékkal került lejjebb, az olajcég papírjai 2 880 forinton zártak. A blue chipek közül az OTP teljesített a legrosszabbul, a bankpapír a 15 250 forintos új, történelmi csúcsáról fordult le, majd az OTP végül 1,5 százalékos esés után 14 890 forinton zárt.

A keddi piaczárás után jelentették be, hogy a 4iG nem veszi meg a T-Systemst. A 4iG és a Magyar Telekom július elején jelentették be, hogy előzetes megállapodást kötöttek a telekommunikációs cég üzleti infokommunikációs leányvállalatának, a T-Systems Magyarország adásvételére vonatkozó kölcsönös szándékról. A tárgyalási folyamat lezárását követően a 4iG kezdeményezésére a társaságok úgy döntöttek, hogy visszalépnek az ügylettől.

Mik az előjelek mára?

Az ázsiai börzék a japán tőzsde kivételével felfelé kapaszkodtak a hét harmadik napján, a piaci kommentárok szerint a befektetők egy része kivárhatott a Fed kamatdöntése felé közeledve, míg a kereskedelmi háborús bizonytalanság továbbra is árnyékot vetett a részvénypiacokra. A Nikkei 0,1 százalékos esése mellett a hongkongi tőzsde 0,7 százalékkal került feljebb, míg a sanghaji börze 0,2 százalékkal került feljebb. Az amerikai határidős részvényindexek feljebb kerültek ma reggel, míg a határidős DAX 2 pontos iránykeresést vetíthet előre a szerdai piacnyitásra.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

A hét harmadik napján a befektetők a kereskedelmi háborús hírekre és a Fed kamatdöntésére figyelnek majd, a Fed nagy valószínűséggel nem változtat majd a kamatokon, ennek ellenére tartogathat érdekességeket az ülés, hiszen jön a jegybank friss gazdasági előrejelzése és a kamatpolitikára vonatkozó dot-plot.

Mire érdemes ma figyelni?

Szerdán az MNB az októberi statisztikai mérlegét teszi közzé, az Egyesült Államokból a novemberi inflációs adatsort publikálják majd, a befektetők emellett a Fed kamatdöntésére és Jerome Powell Fed-elnök sajtótájékoztatójára figyelnek majd.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

Címlapkép forrása: Martin Leissl/Bloomberg via Getty Images