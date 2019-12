Teljesült az áhított cél: 2000 milliárd dollárt ér az Aramco

A mai napon beteljesült a koronaherceg álma, az Aramco papírjai ismét emelkedésbe kapcsoltak a rijádi tőzsdén, mellyel a társaság értékeltsége meghaladta a szinte hihetetlennek tűnő 2000 milliárd dollárt. A Nyugatiak azonban szkeptikusak ilyen árazási szintek láttán.

Újabb szárnyalás

Már a tegnapi debütáló napon is 10 százalékot emelkedett az Aramco részvényárfolyama, ma tovább folytatódik a száguldás. Ismét 10 százalékos limittel is emelkedett a papír árfolyama már a nap folyamán, mellyel az árfolyam elérte részvényenként a 38,7 riált, azonban később egy picit visszaesett a jegyzés, és legutóbb 37,5 riált kellett adni egy Aramco részvényért, mely még így is 6,5 százalékkal magasabb, mint a tegnapi záróár, és 2000 milliárd dollár fölé értékeli a frissen debütáló tőzsdei társaságot.

Azonban hozzá kell tenni, hogy eddig még csupán kisebb pakettek cseréltek gazdát, a jellemző kereskedési méret 1000-1500 darab részvény, mely 10 000-15 000 dolláros nagyságrendet tesz csupán ki. Ebből az a következtetés vonható le, hogy eddig csak lakossági befektetők szabadultak meg részesedésüktől, akik a hamar jött profitot gyorsan zsebre is tették.

Az elemző szerint közel sem ér ennyit

A Bernstein elemzője szerint közel sem ér ennyit az Aramco, kalkulációja alapján 1360 milliárd dollár lenne a társaság fair ára, mely a 2000 milliárdhoz képest 32 százalékos esést indikálna. Az elemző az ExxonMobil 300 milliárd dolláros kapitalizációjához és egyéb mutatóihoz arányosította a szaúdi olajtársaságot.

Főbb kockázati faktorként említette az olajáraktól való igen jelentős függőséget. Emellett megjegyezte, hogy a nagy nemzetközi olajtársaságokkal szemben nem prémium, hanem diszkont lenne indokolt az Aramco árazásában, ugyanis ne feledjük, hogy a legnagyobb kockázat maga a szaúdi állam a 98,5 százalékos tulajdoni részesedével.

Az elemző nem lepődött meg a részvény rendkívüli jó tőzsdei teljesítményén, ugyanis amikor 2014-ben a Nemzeti Kereskedelmi Bankot vezették be a rijádi tőzsdére, akkor 10 napig folyamatosan limittel emelkedett a papír, mielőtt az első jelentősebb eladók megérkeztek volna a parkettre.

Címlapkép: Matthew Martin/Bloomberg via Getty Images