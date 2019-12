Történelmi csúcson zárt az OTP

A csütörtöki kereskedés második felében emelkedni kezdtek az irányadó európai részvényindexek, a tengerentúli tőzsdék is új csúcsokra emelkedtek, miután jó hírek érkeztek az USA és Kína kereskedelmi egyeztetéseiről. Donald Trump a Twitteren jelentette be, hogy nagyon közel a megállapodás Kínával, míg a Wall Street Journal beszámolója szerint az amerikai elnök ma találkozik a kereskedelmi tanácsadóival és a lap szerint a tanácsadók azt ajánlják, hogy akár felezzék le az éves szinten 360 milliárd dollárnyi kínai importtermékekre már most is érvényben lévő magas vámtarifákat ne léptessék életbe december 15-től a tovább emelkedő tarifákat.

A magyar tőzsde nagy emelkedéssel zárta a hét negyedik napját, a BUX 779 pontos plusz mellett 1,8 százalékkal került feljebb, a hazai részvényindex 45 383 pontnál új történelmi csúcson zárt. A blue chipek felemásan teljesítettek, a Magyar Telekom 0,7 százalékos esés után 436,5 forinton zárt, a Mol 0,7 százalékos emelkedés után 2 900 forinton fejezte be a hét negyedik napját, míg a Richter 1,3 százalékos erősödést követően 6 075 forinton vett búcsút a hét negyedik napjától. Az OTP 3 százalékos emelkedés után 15 500 forinton, új történelmi csúcson zárt.

A 4iG nagyot esett tegnap, miután bejelentették, hogy a társaság nem vásárolja meg a T-Systemst, a 4iG a nagy szerdai esése után ma felpattant, az árfolyam 11,9 százalékos emelkedéssel zárta a csütörtöki kereskedést.