18 évvel az euróbevezetés után még mindig 12 milliárd német márka van forgalomban

Nehezen tudnak megválni a németek a német márkától, 18 évvel az euróbevezetés után még mindig több mint 12 milliárd márka van forgalomban, annak ellenére, hogy nem csak a jegybanknál lehet visszaváltani a korábbi fizetőeszközt, de egyre több üzletben is elfogadják.

2002-ben vezették be Németországban az eurót, mint hivatalos fizetőeszközt, azonban még mindig 12,46 milliárd német márka (~6,37 milliárd euró) van forgalomban. Különösen a nagy címletektől válnak meg nehezen a németek, 100-, 200-, 500- és 1000-márkásból 3,55 milliárdnyi van forgalomban, összesen 5,83 milliárd márkányi bankjegy és 6,63 milliárd márkányi érme van forgalomban, ez összesen 165 millió bankjegyet és 23 milliárd érmét jelent.

A német jegybank nem is számol azzal, hogy az összes német márkát visszaváltják, sokan nem is tudnak arról, hogy van még náluk márka, és sokan azt sem tudják, hogy a visszaváltás ingyenes, és olyanok is vannak, akik emlékként, vagy értékörzőként tekintenek a márkára. Az elmúlt években jellemzően 70-90 millió márka körül váltottak vissza.

Hivatalosan már nem fizetőeszköz a német márka Németországban, de több kiskereskedő, például 2018 ősze óta a C&A is elfogadja a vásárlóitól, egyfajta szolgáltatásként tekintenek rá.

(FAZ)

Címlapkép: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images