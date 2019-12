Aggódnak a britek a Google és a Facebook dominanciája miatt

A brit versenyhivatal (CMA) egy egészen hosszú listát közölt a két techcéggel kapcsolatos aggályairól: a legfőbb ezek közül az, hogy szerintük a keresési alapbeállítások és az adatgyűjtés, amit a cégek végeznek, negatív hatással van a versenyre nézve.

Kritizálták azt is, hogy a Google több céggel is megállapodást kötött (például az Apple-lel), hogy az ő keresőjük legyen az alapértelmezett és azt is, hogy a Facebook a felhasználási feltételek közé beírta, hogy a felhasználók adatainak megosztása a felhasználás alapvető feltétele.

Bár a CMA egzakt javaslatot nem tett, felvetették az írásban, hogy „erősen indokolt lenne” egy olyan felügyeleti szervezet létrehozása, amely az online hirdetési piacot szabályozza.

Nagy-Britanniában a keresőmotorokon keresztüli hirdetésbevétel 90%-át a Google tartja a kezében, a Facebook pedig az összes online display hirdetési piac felét uralja az országban.