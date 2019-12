Keresik az irányt a tőzsdék

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Eséssel indították a szerdai kereskedést az európai tőzsdék, napközben azonban folyamatosan javult a hangulat, a délután folyamán a BUX már pluszba is tudott lendülni és végül a napot 1 százalék feletti erősödéssel zárta. A hazai index 1,4 százalékos pluszban zárt, az átlagosnál valamivel magasabb, 13,6 milliárd forintos részvénypiaci forgalom mellett. A BUX emelkedésében nagy szerepe volt a Richternek és az OTP-nek, a gyógyszergyártó részvényei 2,9 százalékkal meneteltek felfelé, a bankpapír pedig 1,5 százalékot erősödött. A blue chipek közül a Mol és a Magyar Telekom is a keddi záróértéke felett fejezte be a kereskedést, 0,4, illetve 0,3 százalékkal.

Hatodik napja tartó emelkedés tört meg az amerikai tőkepiacokon: az S&P 500 és a Nasdaq rekordmagasra ugrott nap közben és a Dow Jones is sokáig emelkedett, de végül egyedül a Nasdaq tudott pluszban zárni. A Dow Jones és az S&P 500 0,1 százaléknál kisebb csökkenéssel fejezte be a kereskedést, a technológia-túlsúlyos Nasdaq pedig 0,1 százalékos erősödéssel zárt.

Mik az előjelek mára?

Nincs határozott irány ma reggel az ázsiai tőzsdéken, a kínai Shanghai Composite a tegnapi záróértéke körül ingadozik, a dél-koreai Kospi 0,1 százalékot emelkedett, közben a japán Nikkei 0,3 százalékot, a hongkongi Hang Seng 0,5 százalékot esett. Japánban kamatdöntés volt ma reggel, a japán jegybank nem változtatott az irányadó kamatrátáján. Közleményükben a jegybankárok a gazdaság mérsékelt expanzióját várják és kiemelik a globális gazdasági lassulás kedvezőtlen hatásait.

Az európai tőzsdéken sem várhatóak nagy mozgások a határidős indexek állása alapján, az irányadó indexek a tegnapi záróértékük körül nyithatnak.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

Az amerikai tőzsdéken napok óta a kereskedelmi megállapodás híre fűtötte az optimizmust. Közben amerikai idő szerint szerda este, magyar idő szerint csütörtök hajnalban megszavazta az amerikai Képviselőház demokrata párti többsége a republikánus Donald Trump amerikai elnök elleni alkotmányos felelősségrevonási eljárás elindítását és ezzel párhuzamosan azt az eljárást is, amely az igazságszolgáltatás (a kongresszus munkájának) akadályozásának kimondására irányul. A mostani döntés után az ügy a felsőház, a Szenátus elé kerül, amely lényegében a legfelsőbb bíróság elnökének vezetésével egy bírósági tárgyalást vezet le és várhatóan a republikánus többség miatt nagy valószínűséggel Trump elmozdítása nélkül ér véget az eljárás.

Az európai részvénypiacokon a Brexit okoz bizonytalanságot, ma pedig a brit jegybankra figyelhetnek a befektetők.

Mire érdemes ma figyelni?

Itthon az MNB-ről szól a hét, ma, várhatóan a szokásos időpontban, 10 órakor mutatja be inflációs jelentését a jegybank. Emellett délelőtt a brit kiskereskedelem alakulásáról kapunk képet néhány órával a Bank of England döntése előtt. A szakemberek továbbra sem számítanak a kamatkondíciók változtatására a szigetországban, inkább az lesz érdekes, milyen üzenetet küld a BoE a befektetők felé a múlt heti parlamenti választás és a közelgő Brexit között.