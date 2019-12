Magával rántja a Facebook az összes amerikai adatcserénket?

Az úgynevezett GAFA (vagy a Microsofttal együtt GAFAM, vagyis a Google, Apple, Facebook, Amazon) az adatvédők és a versenyhatóságok célkeresztjébe került, de közülük is a Facebook szinte már a pofozóbábu szerepét tölti be. Nem kell azért persze sajnálni, mert adott rá elég okot. Őt vette célba az osztrák joghallgató és adatvédelmi aktivista, Maximilian Schrems is, amikor az európaiak személyes adatait Amerikában fenyegető veszélyek ellen először az ír, majd rajta keresztül az Európai Bírósághoz fordult. A Főtanácsnok indítványát (amelyet az esetek 80%-ában követni szokott a Bíróság) pedig cikkünk megjelenése napján ismertették.

A szóban ismertetett indítvány szerint az Európai Bizottság által jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések érvényességét kétségbe vonó tények nem merültek fel. A Privacy Shieldről csak az írásbeli véleményben nyilatkozott Saugmansgard főtanácsos, és megfogalmazta kétségeit, hogy az érvényes-e. Ugyanakkor nem javasolta, hogy a Bíróság erről állást foglaljon. Tehát a válaszra az ítéletig várni kell.

A Facebook létrejötte sem volt szeplőtelen, Zuckerberg később kénytelen volt peren kívül megegyezni volt egyetemi társaival, akiknek a megrendelésére eredetileg kifejlesztette platformját, amely aztán piacvezető lett a szociális hálózatok között. Kétséges gyakorlata – adatok átadása a Cambridge Analytica cégnek, amelyet magát is 15 000 fontos büntetéssel sújtott a brit információs biztos hivatala, felhasználók levelezésének, sőt beszélgetéseinek lehallgatása és felhasználása, erőfölényét kihasználó és homályos üzleti feltételei – mellett valószínűleg az is ideális bűnbakká teszi, hogy legszemélyesebb adatainkat osztjuk meg rajta keresztül. Ezzel pedig ténylegesen a Facebookkal osztjuk meg adatainkat.

Pedig üzleti modelljének alapja egyszerű és sokak által kedvelt: nem kér pénzt azoktól, akik igénybe veszik szolgáltatásait, ehelyett reklámokat mutat nekik. Sok mobil applikáció is ezt teszi, és nyíltan fel is szólít minket, hogy ha unjuk a reklámokat, fizessünk a reklámmentes verzióért. A Facebooknak persze nincs reklámmentes verziója, amikor elterjedt, hogy esetleg fizetős lett, akkor kezdték el hirdetni, hogy ingyenes, és az is marad. Erre azután rárepült a magyar fogyasztóvédelem is: megbírságolta 1,2 milliárd forintra, mondván, hogy a szolgáltatások nem ingyenesek, mert adatainkkal fizetünk érte. Meg kell jegyezni, hogy Franciaországban már kiszabtak egy hasonló büntetést, és az Európai Bizottság is felhívta a Facebookot üzleti feltételeinek egyértelműbbé tételére, amit meg is tett, ezért a fogyasztóvédelem csak múltbeli hibájáért bírságolta meg. Ismeretes, hogy az angol „free” kifejezés a magyar „ingyenes”-nél általánosabb értelmű lehet. Nem vitatta a cég sem, hogy feltételei pontosításra szorulnak.

Mitől mások ezek a feltételek egy sima reklámokból finanszírozott szolgáltatásnál? A reklámozók azokat a reklámokat hajlandóak jól megfizetni, amelyek elérik célcsoportjukat. A célzott reklámokhoz pedig ismerni kell a közönséget – felhasználva, hogy mit osztanak meg, mire reagálnak jobban. Erre a tudásra azért is szüksége van a platformnak, mert ha mindent megjelenítene, amit ismerőseink megosztanak, akkor a képernyőnkön szinte hangsebességgel peregnének lefelé a megosztások, képek, hozzászólások. Ezért a rendszer figyeli, hogy mi tetszik nekünk, mire reagálunk, mit nyitunk meg, és ezekhez hasonló tartalmakat mutat nekünk. Ugyanezt használja fel arra is, hogy kiválassza, milyen reklámokat jelenítsen meg. És ezzel sokaknak már problémája van. Az első kockázat az „echo chamber”, visszhangkamra létrejötte: mindenki csak olyan véleményekkel találkozik, amelyek neki tetszenek. Ennél azonban újabban nagyobb veszélynek ítélik meg – így kerül be a bírálók közé több társadalmi szervezet is, például az Amnesty International -, hogy bezárja az embereket a maguk világába azáltal is, hogy csak rájuk célzott hirdetéseket mutat nekik.

A teljes megfigyelés érzetét csak erősíti, hogy többször is kiderült, hogy a „nagy testvér” akkor is látja, mit csinálunk a neten, amikor nem is vagyunk bejelentkezve. A „sütik”, vagyis „cookie”-k ügyét legtöbben ismerik. Rendesen ezeket a kis adatcsomagokat csak azok a szolgáltatók tudják elolvasni és értelmezni, akik elhelyezték azt a gépünkön. Statisztikai (és hirdetéscélzási) okokból azonban olyan szolgáltatók is jogot kapnak ezeket elhelyezni, amelyekről nem is tudunk, akik ugyanis a hirdetéseket vagy a statisztikákat szolgáltatják. Ezenkívül pedig megjelentek a „beacon”-ok, „világítótornyok”, amelyeket az elhelyezőn kívül más is el tud olvasni. Nem elhanyagolható a célzott „tájékoztatás” manipulációs hatása sem. Ha pedig, ahogy sokan gondolják, magánszereplőkre bízzuk a hamis és törvénytelen tartalmak szűrését, ezzel még veszélyesebb vizekre evezünk.

Néhány éve más is felkavarta a felhasználók egyébként sem „álló”-vizét: a Facebook jogot vindikált arra, hogy szabadon felhasználhassa felrakott fényképeinket, bejegyzéseinket stb. Talán emlékszünk arra, hogy megjelent egy szöveg, amelyet felrakva azt állítottuk, hogy ezzel kizárjuk ezt a jogát – teljesen eredménytelenül, csak növeltük a platform forgalmát ezzel is. Természetesen nem vitatták el azt a jogunkat, hogy továbbra is felhasználjuk a képeket, videókat stb. csak ő maga is jogot formált arra, hogy akár üzleti célra (pl. a reklámjaiban) felhasználja ezeket. Ebben pedig van egy csapda, a „tájkép (inkább épületkép) szabadságának” (freedom of panorama) az EU szerzői jogi irányelvében felemásra sikerült szabályozása miatt. Nem sikerült ugyanis egységes (és megengedő) szabályozást elfogadni a Zöldek és a „kalózpártiak” tiltakozása ellenére: egyes országokban minden épület lefényképezése előtt, másutt a képek üzleti felhasználása előtt ki kell kérni az építész (szerző) engedélyét, ha a jogi védelem még nem járt le. A Facebookra felrakott képekkel pedig engedélyezzük ezek üzleti célú felhasználását.

Mi köze van mindennek az adatcseréhez Amerikával? Az Unióban tartózkodó személyek adatait csak akkor lehet átadni az EU-n kívülre, ha ott az érintettek jogai megfelelő védelemben részesülnek. Ennek egyik garanciája, ha a Bizottság „megfelelőségi határozatot” ad ki egy országra nézve. Az Egyesült Államok adatvédelmi rendje viszont egészen más, mint az európai, Csak nemrég terjesztettek elő egy szövetségi adatvédelmi törvényt, addig ez az államok hatáskörében volt, és ezek főleg az üzleti szereplők adattovábbítását szabályozták. Ezért a 2001 szeptember 11-ei terrortámadások után rendkívül széleskörű jogokat kaptak (a PATRIOT Act-ben) a biztonsági szervek a megfigyelésre és adatgyűjtésre. A Snowden-féle leleplezések nyomán pedig kiderült, hogy ezzel éltek is, tömeges és differenciálatlan adatgyűjtést folytattak, és az adatok átadására kötelezték azokat a cégeket is, amelyek európaiak adatait kezelték. Ennek legitimálására nemrég megszületett a „CLOUD” törvény.

Közben viszont érvényben volt a „Safe Harbour”, amely kvázi megfelelőségi határozatként cégeknek lehetővé tette, hogy regisztráljanak az amerikai Kereskedelmi Minisztériumnál, és ezeket a cégeket az EU elfogadta, mint akik megfelelően védik ügyfeleik adatait. Ezt az ellentmondást használta ki Schrems, az osztrák joghallgató, és először is kérte az ír adatvédelmi hatóságot, hogy tiltsa meg a Facebooknak, hogy adatait Amerikába továbbítsa. Ezt a hatóság elutasította, hivatkozva arra, hogy az Európai Bizottság, amely jogosult a megfelelő védelmet elbírálni és erről határozatot adni ki, elfogadta a „Safe Harbour”-t megfelelő védelemnek. Az ügy az ír bíróság, majd az Európai Bíróság elé került, amely megállapította, hogy az adatvédelmi hatóságok jogosultak akkor is vizsgálni, hogy a megfelelő védelem a valóságban is fennáll-e, ha egy „megfelelőségi határozat”-tal a Bizottság már minősített a célország adatvédelmi rendszerét. Ha azonban már megvizsgálták a helyzetet, a Bíróság egyben kimondta, hogy a „Safe Harbour” alapfeltevései a Snowden-féle leleplezések tükrében nem érvényesülnek a gyakorlatban, és érvénytelenített a rendszert.

Némi átmeneti idő után gyorsan tető alá hozták a „Privacy Shield”-et, amely már több garanciát tartalmazott. Schrems pedig ismét támadásba lendült, mert szerinte a védelem még mindig nem megfelelő. Adatvédelmi hatóság, aztán ír bíróság következett. Az írországi per folyamán aztán a Facebook csavart egyet a dolgon: az átadás jogalapja nem a „Privacy Shield”, hanem az ír leányvállalat és az USA központ közötti szerződésekben szereplő úgynevezett „általános adatvédelmi kikötések”. Ezeket a GDPR előtti adatvédelmi irányelv értelmében az Európai Bizottság hagyhatta jóvá. Ez a joga megmaradt az új rendeletben is, és több jel arra mutat, hogy a régi kikötések a GDPR alatt is használhatók (de még senki nem próbálta ezt sem adatvédelmi hatóság előtt, de pláne nem bíróság előtt letesztelni). A kereket azonban már mozgásba hozták, így annak ellenére, hogy Schrems a meghallgatás előtt azt nyilatkozta, hogy nem a „Privacy Shield”-et akarja érvényteleníteni, csak be akarja tartatni a szabályokat, a Bíróság bizony erről is véleményt fog mondani (már csak azért is, mert egyrészt a Bíróságnak előterjesztett kérelem ezt tartalmazza, másrészt a meghallgatáson Schrems ügyvédje sem tagadta, hogy ez az egyik cél).

A főtanácsosi indítvány szerint (tekintettel a jogalap fentemlített változására) a Bíróságnak az ügy eldöntéséhez csak az általános szerződési kikötésekről kell állást foglalnia. Ezügyben pedig elemzése nem talált kifogásolható szempontot, ezek alapján jogos az adatok átadása. Ugyanakkor részletekbe menően megvizsgálta a „Privacy shield” által nyújtott védelmet, és annak némely szempontjait – főleg az amerikai hatóságok adatkérési jogának körülhatároltságát és az érintett személyek jogaira nyújtott garanciákat – kétségesnek találta. A Bíróság eltérhet a javaslattól, és (ahogy az első Schrems-féle ügyben tette) érvénytelenítheti a „Privacy shield”-et, vagy eltérhet a főtanácsnok érdemi véleményétől is, és akár ki is nyilváníthatja, hogy a határozat alapján történő adattovábbítás továbbra is jogszerű.

Van más jogi ügy is: azzal, hogy a cég európai központja Írországban van, a GDPR értelmében az ír adatvédelmi hatóság a „fő felügyeleti hatóság”, és neki van joga bírságolni, illetve koordinálni a többi hatóság tevékenységét, vagy akár kérni más felügyeleti hatóságok intézkedését. A rendelet általában lehetővé teszi más hatóságoknak is, h egy ügy kizárólag az ő illetékességi területüket érinti, hogy eljárjanak. A fogalmazás nagyon általános, a belga hatóság azonban bíróság elé citálta a Facebookot, a belga bíróság pedig kérte az Európai Bíróság állásfoglalását, hogy erre joga van-e.

Mindez ma már nem csak adatvédelmi, hanem fogyasztóvédelmi probléma is. Az Amnesty International – miután bírálta a platformot – azt is beismerte, hogy üzeneteit nélküle nem tudná eljuttatni közönségéhez, és kénytelen elviselni a megfigyelést. Ezért egyre többen érvelnek amellett, hogy nem elég az adatvédelmi hatóságok együttműködése, a versenyjogi bírság, a fogyasztóvédelem külön-külön, hanem ezeknek a hatóságoknak együttesen, koordináltan kell fellépniük.

Az, hogy erre – főleg európai szinten – van-e esély, a jövő fogja megmutatni. Nem csak a Facebook, hanem valamennyi nagy szereplő számára komoly kihívás lesz, ha ez sikerül, de ez csak a legkisebb feltétele annak, hogy Európa informatika ipara kiszabaduljon az amerikai dominancia alól.