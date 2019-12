Kínai hitelt kap a Tesla gyárának építésére

Kínai bankok konzorciuma összesen 10 milliárd jüan (1,4 milliárd dollár) hitelt nyújt a Teslának, hogy felépítse shanghai gyárát – írja a Reuters. Az ötéves kölcsön egy része a vállalat eddigi hiteleinek továbbgörgetését szolgálja a hírügynökség forrásai szerint.

A China Construction Bank, az Agricultural Bank of China, az Industrial and Commercial Bank of China és a Shanghai Pudong Development Bank nyújt ötéves hitelt a Teslának. A pénzintézetek korábban egyéves lehetőséget ajánlottak fel az amerikai autógyártónak, mely 3,5 milliárd jüan keretösszegű rövidtávú hitelt tartalmazott 2020 márciusáig.

A Reuters egyik forrása szerint a mostani hitellel ezt a 3,5 milliárd jüanos rövid forrást váltják ki, a fennmaradó rész pedig a cég gyárának építésére és kínai tevékenységének finanszírozására szolgál majd. A hírügynökség azt is megtudta, hogy a hitel kamata a kínai egyéves bankközi kamat 90%-ához van rögzítve