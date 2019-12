Az év egyik nagy sztorija: történelmi csúcson a tőzsdék

2019 egyik nagy sztorija volt, ami a világ tőzsdéin történt, több vezető részvényindex is új történelmi csúcsra emelkedett, nem is egy alkalommal, kis volatilitás mellett például az amerikai S&P 500 vagy a magyar BUX is egymás után döntötte meg a korábbi rekordokat.

TOP10 sztori

Ahogy minden évben, a Portfolio szerkesztősége idén is összeállította az év legmeghatározóbb eseményeit, híreit. Ez a cikk is egy a 10 közül.

Az előjelek nem voltak túl jók. 2018 végén olyan esés volt a világ tőzsdéin, amire a 2009 óta tartó rali alatt nem sok példa volt, a lakossági és az intézményi befektetők is pesszimisták voltak, reményt csak az adhatott 2019-re, hogy a nagy tavaly év végi esés után jön egy felpattanás, ami egyébként 2018 végén már el is kezdődött. Az S&P 500 grafikonja például így festett 2018 végéig:

Az elemzők egyébként inkább optimisták voltak, a nagy elemzőházak S&P 500-ra adott 2019-es célárainak mediánja 3000 pont volt tavaly év végén, miközben a részvényindex 2018-at 2507 ponttal búcsúztatta, vagyis átlagban közel 20 százalékos emelkedéssel számoltak az elemzők. A legpesszimistább a UBS volt, az ő céláruk 2550 volt, vagyis ők nagyjából stagnálással számoltak, a legoptimistább 3250 pontos előrejelzéssel a Deutsche Bank volt, ők viszont nagyon közel jártak ahhoz, ami végül történt.

Sok érvet fel lehetne hozni a részvénypiacok idei emelkedése mögé, álljon itt 3 a fontosabbak közül:

Jegybankok: az látszik, hogy nem hogy recesszió, de még a gazdasági mérsékelt lassulása is elég ahhoz, hogy a világ jegybankjai újra megnyissák a pénzcsapokat, és ezzel közvetlenül vagy áttételesen felfelé segítsék a részvénypiacokat. Többek között a Fed idén az év második felében újra több alkalommal csökkentette az irányadó kamatrátát és eszközöket vásárol akár havonta 60 milliárd dollár értékben, az EKB idén tovább csökkentette a betéti kamatot és újraindította az eszközvásárlási programját (havi 20 milliárd euró), a japán jegybank évente akár 55 milliárd dollárnak megfelelő összegben vásárol ETF-eken keresztül részvényeket. A jegybanki lépések, közvetlenül vagy közvetve támogatják a részvénypiacok emelkedését.

Sajátrészvény-visszavásárlás: Több elemző szerint ez az elsődleges forrása általában az elmúlt évek, de az idei részvénypiaci emelkedésnek is. Különösen az amerikai részvénypiacon markáns a hatása a részvényvisszavásárlásoknak, az amerikai cégek rekord mértékben vásárolják saját részvényeiket, ezzel „mesterségesen” megemelve azok értékét, miközben például a külföldi befektetők csak relatíve kis volumenben vették a részvényeket, a lakosság pedig nettó eladó volt az elmúlt évtizedben. A folyamat lassul, a kumulált sajátrészvény-vásárlások idén közel 15 százallékkal csökkentek, és a várakozások szerint jövőre tovább csökken a visszavett volumen, ezek a vásárlások továbbra is támaszt jelenthetnek a részvénypiacoknak.

Forgatókönyvek: Az év fontos témáiban, az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háborúban vagy a Brexitben messze nem a legrosszabb forgatókönyvek következtek be, ez pedig tovább lendítette felfelé a világ vezető részvényindexeit.

Ahhoz már hozzászokhattunk, hogy Donald Trump rendkívül aktív a közösségi médiában, a legkülönbözőbb témákban osztja meg rendszeresen gondolatait a Twitteren, többek között a tőzsdék aktuális állásáról is posztol, nem meglepő módon szinte kizárólag akkor, amikor éppen új történelmi csúcsra emelkedik valamelyik amerikai részvényindex. Trump azt sem felejti el megemlíteni, hogy ez éppen kizárólag neki, vagy az amerikai kormány lépéseinek köszönhető.

The Stock Market hit another Record High yesterday, number 133 in less than three years as your all time favorite President, and the Radical Left, Do Nothing Democrats, want to impeach me. Don’t worry, I have done nothing wrong. Actually, they have!