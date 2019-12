Az év, amikor a Huawei elvesztette a Google-t

2019-ben tovább folytatódott a Huawei elleni amerikai hadjárat. Már tavaly is voltak csúnya ügyek, Huawei-vezetőket tartóztattak le, az Egyesült Államok pedig folyamatosan nyomást gyakorolt szövetségeseire, hogy tiltsák ki a Huawei-t az 5G hálózatokból. Idén azzal folytatódott a történet, hogy májusban Trump kereskedelmi feketelistára helyezte a kínai céget, ezt követően pedig a Google közölte, hogy szolgáltatásait nem kapja meg a jövőben a Huawei.

A kínai telefongyártó az amerikai szankcióktól szenved, Donald Trump nem csinál titkot abból, hogy ellenségnek tekinti a kínai távközlési óriást. Az amerikai elnök szerint a Huawei eszközei kémkedésre alkalmasak, ezért biztonsági kockázatot jelentenek az Egyesült Államoknak.

Évek óta hangoztatja ezt az amerikai kormányzat és tavaly már letartóztatásokra is sor került.

Idén szintet lépett a Trump-kormányzat, kereskedelmi feketelistára helyezte májusban a Huaweit, ami azt jelentette, hogy minden amerikai cégnek, amely a kínai vállalattal akart üzletelni, a kormányzattól kellett engedélyt kérnie, beleértve a beszállítókat is.

Ezt követően a Google rögtön be is jelentette, hogy az alkalmazásait és a szolgáltatásait nem biztosítja a továbbiakban a Huawei újonnan piacra kerülő telefonjai számára. Ami azért probléma a kínai gyártóknak, mivel a nyugati felhasználók a Google-szolgáltatások miatt is veszik az Androidos telefonokat.

Az idén piacra dobott Mate 30 telefon már Google-alkalmazások nélkül került az üzletekbe. A Mate 30 telefon vásárlói így nem is férnek hozzá a Google mobilos kereső alkalmazásához, a Gmailhez vagy a Google Mapshez, és a telefon az Android egyik nyílt forráskódú verzióját használja jelenleg.

Az amerikai tiltás nem vetette vissza az értékesítéseket, idén október végén már globálisan 200 millió eladott telefonnál járt a Huawei (tavaly decemberig kellett várni a 200 millió darabos eladásra). A Huawei sikere elsősorban a kínai piacnak köszönhető, ahol az előre telepített Google szolgáltatásokat egyébként sem használják.

Most még jók az eladási számok, de a Huawei már elkezdte a saját operációs rendszerét kifejleszteni, a Harmony-t, amit egy új ökoszisztéma kiépítése követhet.