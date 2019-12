Történelmi csúcson zárta az évet a magyar tőzsde

Ma valamelyest elromlott a nemzetközi tőkepiaci hangulat, profitrealizálás indult el a részvénypiacokon, a vezető nyugat-európai részvényindexek 0,3-1 százalékot veszítettek értékükből, és a határidős részvényindexek állása alapján további 0,5-1 százalékkal lejjebb kerültek, a fontosabb amerikai részvényindexek pedig jelenleg 0,6-0,7 százalék mínuszban állnak.

A magyar tőzsde ma felülteljesítő volt, ami elsősorban a Magyar Telekom és az OTP emelkedésének tudható be, előbbi 1,4, utóbbi 0,5 százalékot emelkedett, így végül a BUX 0,2 százalék pluszban fejezte be a kereskedést. A mai emelkedéssel új zárócsúcs is született 46 083 ponttal, a napon belüli csúcs is ma volt, 46 114 ponton.

A magyar tőzsde ezzel befejezte az évet, mivel holnap, december 31-én zárva tart, legközelebb 2020. január 2-án, csütörtökön lesz kereskedés a BÉT-en. Egyébként a régiós tőzsdéken, Varsóban, Bécsben és Prágában sem lesz kereskedés az év utolsó napján, a nyugat-európai tőzsdék többsége rövidített kereskedést tart, a frankfurti tőzsde pedig zárva tart.

Az év egészében a BUX közel 18 százalékkal került feljebb, vagyis 2019-ben alulteljesítő volt a magyar tőzsde, a vezető amerikai részvényindexek 22-36 százalékot emelkedtek, a német DAX 25 százalékkal került feljebb.