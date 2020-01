Másfél éve nem történt olyan az OTP-nél, mint most

Nagyot esett tegnap az OTP árfolyama, ahhoz, hogy a tegnapinál nagyobb esést találjunk az OTP grafikonján, sokat kell visszamennünk az időben.

Tegnap kiemelkedő forgalom mellett 4,3 százalékot esett az OTP árfolyama. Az esésben elsősorban az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus miatti nemzetközi hangulatromlás játszott szerepet, de az is igaz, hogy az elmúlt hetekben az OTP árfolyama már olyan meredeken emelkedett, hogy érett egy korrekció, a profitrealizálás pedig el is indult.

A 4,3 százalékos esés az OTP tőkepiaci történetében nem kiemelkedő, de időben egész sokat kell visszamennünk, ha ennél nagyobb esést keresünk. Utoljára 2018. május 15-én esett ennél nagyobbat az OTP, akkor 5,6 százalékot zuhant az árfolyam, ami mögött elsősorban az állt, hogy átsúlyozás történt az OTP-t is tartalmazó MSCI Hungary indexben, az OTP súlya csökkent, ezért nagybefektetők adhattak el papírokat, de az is „segítette” az esést, hogy azt megelőzően egy hét alatt közel 9 százalékot emelkedett az árfolyam, így sokan profitot realizálhattak, és egy hosszú távú trendvonalhoz is megérkezett akkor az árfolyam, ami onnan fordult le.

A tegnapi 4,3 százalékos esés egyébként historikusan a közelében sincs a legnagyobb eséseknek, oda legalább 12 százalék mínusszal lehet csak bekerülni.

A tegnapi, 4,3 százalékos esés csak a 207. legnagyobb esés volt az OTP tőkepiaci történetében.

Címlapkép: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images