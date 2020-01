Irán lőhette le az ukrán utasszállító repülőgépet

Több lapértesülés, és amerikai hivatalnokoktól származó információk szerint is az iráni légvédelem lőhette le a tegnap hajnalban lezuhant ukrán utasszállító repülőgépet.

Rakétatámadás okozhatta a katasztrófát

Nem sokkal a felszállást követően lezuhant az Ukraine International Airlines egyik Boeing 737-es repülőgépe a teheráni Imam Khomeini repülőtérnél. A gépen 167 utas és egy 9 fős személyzet tartózkodott, a balesetben mindannyian életüket veszítették.

A légikatasztrófát követő első sajtóhírek arról szóltak, hogy technikai probléma okozta a tragédiát és nincs köze ahhoz, hogy Irán rakétákat lőtt ki szerda hajnalban az amerikai erők által használt Ain al-Aszad iraki légitámaszpontra. Egy jordániai lap ugyanakkor azt írta, hogy az iráni légvédelem lőhette le a gépet.

Most úgy tűnik, hogy utóbbi forgatókönyv alapján történt a katasztrófa, ugyanis több lap is megerősítette, hogy tévedésből az iráni légierő lőhette le az ukrán repülőgépet, ezt erősítették meg amerikai tisztségviselők is. Egy amerikai tisztségviselő arról beszélt, hogy amerikai műholdak két rakétakilövést is észleltek, mielőtt a repülőgép lezuhant, további két tisztségviselő pedig megerősítette, hogy Washington álláspontja szerint véletlenül lőtték le a repülőgépet. Erről a forgatókönyvről beszélt ma Donald Trump is, az amerikai elnök azt mondta, valaki hibát követhetett el, és azt is hozzátette, hogy valószínűleg nem műszaki probléma okozta a légikatasztrófát, további részleteket azonban nem osztott meg az újságírókkal.

Azt az elméletet, hogy rakétatámadás történt, az is erősíti, hogy rendkívül nagy területen szóródtak szét az ukrán utasszállító roncsai.

Egyeztetnek az érintett országok vezetői

Közben telefonon beszélt csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán és Haszan Róháni iráni elnök az előző nap Teheránnál lezuhant ukrán utasszállító repülőgép katasztrófájának vizsgálata ügyében. Az iráni elnök biztosította ukrán hivatali partnerét afelől, hogy országa kész teljeskörűen hozzájárulni az objektív vizsgálat lefolytatásához a szerencsétlenség okának megállapítása végett. Róháni hozzáfűzte: Irán az ukrán szakértőknek operatív hozzáférést biztosít minden szükséges adathoz.

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij részvétét fejezte ki a katasztrófa iráni állampolgárságú áldozatai iránt. Megjegyezte, hogy az ukrán fél már bekapcsolódott a katasztrófa kivizsgálásába, csütörtökön ukrán szakértői küldöttség utazott Iránba. "Bízom abban, hogy az ön közreműködésével átlátható, átfogó és objektív vizsgálat lefolytatása révén a lehető leggyorsabban megállapítást nyernek ennek a tragikus eseménynek a körülményei" - fogalmazott az ukrán elnök.

Zelenszkij a nap folyamán szintén telefonon beszélt Boris Johnson brit miniszterelnökkel is, akit arra kért, hogy országa szakértői is kapcsolódjanak be az ukrán gép katasztrófájának kivizsgálásába. Egyúttal neki is részvétet nyilvánított a járaton életüket vesztett brit állampolgárságú utasokért. Az ukrán elnök hivatalos honlapján közzétett közlemény szerint a brit miniszterelnök támogatta Zelenszkij javaslatát, és ígéretet tett arra, hogy a legjobb brit szakértők kapcsolódnak be a tragédia körülményeinek feltárásába.

Több forgatókönyv is van

Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára a nap folyamán közölte, hogy jelenleg hét lehetséges verziót vizsgálnak a katasztrófa okaként, ebből három egyelőre bizalmas, négyet nyilvánosságra hozott. Ezek között sorolta fel a rakétabecsapódást - amit okozhatott egy Tor típusú orosz gyártmányú rakéta, mivel interneten megjelent információk alapján ilyen típusú rakéta maradványait találták meg a katasztrófa közelében -, a gép ütközését drónnal vagy más repülő eszközzel, a hajtómű felrobbanását műszaki meghibásodás következtében vagy terrorcselekmény okozta robbanást a fedélzeten.

