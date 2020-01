Megérzi a libanoni válságot a szökött Nissan-vezér

A japán igazságszolgáltatás elől szülőföldjére, Libanonba szökött a Nissan sikkasztással vádolt korábbi vezetője, Carlos Ghosn, aki gazdag ember, a libanoni bankokon keresztül mégsem fér hozzá vagyonához.

Történetének egyik legsúlyosabb gazdasági válságát éli Libanon, a helyi deviza masszívan gyengül, a helyi bankok pedig korlátozásokat vezettek be, a libanoni betétesek csak néhány száz dollárnyi pénzhez juthatnak hozzá saját számláikról.

Egy interjúban Ghosnt arról kérdezték, hogy átutalja-e pénzét Libanonba, erre a Nissan korábbi vezére kifakadt, és elmondta, hogy a libanoniakhoz hasonlóan ő is megérzi a válságot, számlájáról ő is csak heti 250-300 dollárt vehet ki. Ha Libanonba utalná a pénzét, az azt jelentené, hogy gyakorlatilag nem használhatná. Ghosnnek vannak befektetései Libanonban, van megtakarítása is helyi bankokban, de a helyiekhez hasonlóan ő is csak kisebb összegekben juthat a pénzéhez.

Ghosn egyébként felajánlotta segítségét Libanonnak, ha arra igényt tartanának, de nem tervezi, hogy a politikában vállaljon pozíciót. Egy vezető libanoni politikus, Walid Jumblatt azt javasolta, hogy Ghosn legyen az ország energetikai minisztere, a volt Nissan-vezér megtisztelőnek nevezte a felvetést, de azt is mondta, hogy az jelenleg nincs napirenden.

