Úgy veszik a BMW-ket, mintha nem lenne holnap

Közzétette tavalyi értékesítési számait és a 2020-as várakozásait a BMW. A vállalatnál sok rekord dőlt meg, idén pedig tovább emelkedhetnek az eladások.

Rekordok

Több rekordot is felállított a BMW 2019-ben:

Soha korábban nem adott még el annyi járművet csoportszinten a BMW, mint tavaly, az eladások 1,2 százalékkal 2,52 millió járműre emelkedtek, egymást követő 9. évben nőttek az eladások.

A BMW márka eladásai is új csúcsra emelkedtek, 2 százalékkal 2,169 millió darabra nőtt az értékesített járművek száma.

Az X-modellek eladása is csúcsra emelkedett, tavaly 21 százalékkal több, közel 959 ezer városi terepjárót adtak el, a csoport eladásainak már több mint harmada X-modell.

A Rolls-Royce-nál is megdőlt a korábbi csúcs, tavaly 25 százalékkal több, 5152 darab autót adtak el.

BMW motorokból is soha nem látott mennyiséget adtak el, a globális értékesítés tavaly 5,8 százalékkal 175 ezer darabra emelkedett.

A BMW M-nél is rekord született, 32 százalékkal közel 136 ezerre nőtt az eladás.

A csoport eladásai Kínában az 1994-es piacralépés óta a legmagasabb szintre emelkedtek, tavaly 13,1 százalékkal több, közel 724 ezer darab BMW-t és MINI-t adtak el.

Az Egyesült Államokban is új rekord született, tavaly 1,9 százalékkal több, közel 361 ezer autót adtak el az USA-ban.

BMW vagy Mercedes?

Tegnap már írtunk arról, hogy nagy verseny van a BMW és a Daimler között, melyik a világ vezető prémium autógyártója. Most már ismerjük mindkét cégnél a csoportszintű és a márkaszintű eladásokat, ez alapján csoportszinten a BMW a legnagyobb (2,52 vs. 2,46 millió jármű), márkaszinten viszont a Mercedes az első (2,34 vs. 2,17 millió jármű).

Tervek

Csoportszinten az eladások mérsékelt emelkedésére számít a BMW menedzsmentje, ezen belül Kínában is mérsékelt növekedésre számítanak, Európában a bővülés a 2019-esnek megfelelő lehet, az Egyesült Államokban is kis mértékben emelkedhetnek az eladások.

A cél az, hogy fenntartsák a profitábilis növekedést.

Esik az árfolyam

A tavalyi rekordeladások ellenére ma 1,2 százalékkal került lejjebb a BMW árfolyama, ami nagyrészt annak tudható be, hogy a cég menedzsmentje óvatos az idei növekedési kilátásokkal kapcsolatban.

Címlapkép: Dasril Roszandi/NurPhoto via Getty Images