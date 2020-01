Ez a legrosszabb dolog, amit most tehetsz, ha tőzsdézel

Ha arra gondolnál az új amerikai részvénypiaci csúcsok láttán, hogy itt az ideje profitot realizálni, akkor egyelőre jobb, ha elfelejted – mondta el a CNBC-nek a PNC Financial vezető befektetési stratégája.

A szakértő szerint a piacok még nincsenek a csúcson.

A legrosszabb, amit most a befektetők és az ügyfeleink tehetnek ezeken a szinteken, hogy kiszállnak és elkezdik alulsúlyozni a részvényeket

– mondta el a szakértő, Amanda Agati. Hozzátette, hogy szerinte még van tér az emelkedésre.

A Dow a múlt hét folyamán átlépte a 29 000 pontos szintet és a 2018-as karácsonyi nagy részvénypiaci zuhanás óta 32 százalékkal van feljebb a blue chipeket tömörítő index, az S&P 500 pedig közel 40 százalékot száguldott azóta.

Az S&P 500 index alakulása

A befektetési szakértő szerint bár egy kis lassulhat a rali, amíg a fundamentumok utolérik az árfolyamokat, de végül még így is jó év lehet 2020, 10 százalékos részvénypiaci emelkedést vár az év végéig az amerikai tőzsdékre.

A PNC Financial vezetője már tavaly is optimista volt, akkor azt mondta, a 2018 karácsonyi korrekciót látva, hogy a vad mozgások ellenére továbbra is hisz a bika piacban. Akkor kifizetődő volt rá hallgatni, az amerikai indexek új történelmi csúcsokat állítottak fel.

Fájdalmas lehet, ha valaki túl korán defenzívre vált

– mondta Amanda Agati a CNBC-nek nyilatkozva. Számos jó lehetőség adódott 2018 decembere óta, hiba lett volna megválni a részvénybefektetésektől.

Szerinte 2020-ban két sztori lesz. Az első félévet a javuló fundamentumok és a profitnövekedés fogja meghatározni. Az év második felében pedig a novemberi amerikai elnökválasztás hozhat némi bizonytalanságot, ami fokozott volatilitást, esetleg eladói nyomást eredményezhet.