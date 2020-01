Közeleg a jelentési szezon - Itt van minden, amire a következő napokban figyelni kell

Újra aggódhatnak a vállalati profitok miatt a befektetők, a héten beindul a negyedik negyedéves jelentési szezon. A szokásokhoz híven a pénzügyi szektor kezdi a sort Amerikában, kedden már több nagybank publikálja az október-decemberi időszak számait. Az elemzői konszenszus szerint csökkenhetett a negyedik negyedévben az amerikai vállalatok profitja, ha ez beigazolódik, akkor sorozatban a negyedik olyan negyedév jöhet, amikor esik a nyereség.

Lezárult egy újabb negyedév, így hamarosan ismét a vállalati eredmények kerülnek a befektetők fókuszába az utóbbi heteket uraló kereskedelmi háborús hírek és a közel-keleti feszültségek mellett. A héten megkezdődik a negyedéves gyorsjelentési szezon az Egyesült Államokban, első körben főként a bankok teszik közzé a negyedik negyedéves számaikat.

Kedden, az amerikai tőzsde nyitása előtt három nagy amerikai bank is publikálja az eredményeit, a Citigroup, a JP Morgan és a Wells Fargo.

A héten jelent még a Bank of America, a Goldman Sachs és a Morgan Stanley, a pénzügyi szektoron kívül pedig a Delta Air Lines és az Alcoa számai kaphatnak kiemelt figyelmet a befektetőktől. Jövő héten már a technológia szektorban is megkezdődik a jelentési szezon, az IBM lesz az első a sorban, amit az Intel gyorsjelentése követ. Január 28-án pedig a legnagyobb amerikai cég (piaci kapitalizáció alapján), az Apple publikálja az október-decemberi időszak számait.

Az elemzői várakozások szerint a negyedik negyedévben az S&P 500 index összesített profitja 2 százalékkal csökkenhetett az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Ha az elemzőknek igazuk lesz, akkor ez sorozatban a negyedik olyan negyedév lesz, amikor csökken az amerikai vállalatok összesített profitja év/év alapon. Utoljára 2015 harmadik negyedéve és 2016 második negyedéve között volt erre példa.

A teljes S&P 500 indexet tekintve a szokottnál nagyobb mértékben csökkentették a prognózisaikat az elemzők, a 2 százalékos profitcsökkenés jóval gyengébb, mint amit még a negyedik negyedév elején vártak, akkor ugyanis még 2,5 százalékos profitnövekedést jósoltak.

A negyedik negyedévre az átfogó amerikai index 500 vállalatából 73 közölt profit warningot, 34 viszont megemelte a várakozásait. Különösen a technológia szektorból érkezett sok profit warning, ami viszont abban a tekintetben nem meglepő, hogy rendszerint ez az a szektor, ahol a legtöbb cég tesz közzé profitvárakozást. Viszont ennek ellenére ez az egyetlen szektor, amire az elemzők nem csökkentették a negyedév során profitvárakozásaikat (szektorszinten összesítve), szeptember végén is 1,8 százalékos esést vártak és most is.

Öt szektor lehet, amelyik profitnövekedésről számolhat be az egy évvel ezelőtti szinthez képest, az élen a közszolgáltatókkal, ahol közel 20 százalékkal emelkedhet az iparági nyereség. A leggyengébben az energiaszektor teljesíthetett az október-decemberi időszakban, több mint 36 százalékos visszaesést várnak az elemzők az egy részvényre jutó eredmény tekintetében.

Ami a bevételeket illeti, a legnagyobb növekedést az egészségügy mutathatta a negyedévben, 10 százalék feletti bővüléssel, míg a legnagyobb csökkenést a nyersanyagszektor könyvelhette el, ott közel 16 százalékkal alacsonyabb bevételt várnak az elemzők, mint amit egy évvel korábban elkönyvelt a vállalat.

A teljes 2019-es naptári évre 3,9 százalékos bevételnövekedést várnak az amerikai cégektől az elemzők a konszenzus szerint (az S&P 500 indexre), az egy részvényre jutó eredmény pedig 0,2 százalékkal emelkedhetett.

2020-ra ismét felpöröghet a növekedés, mint a bevétel, mind a profit szintjén 4 százalék feletti dinamikát jósolnak.

