Lezárult a tranzakció, 20 százalékos részesedést szerzett a szingapúri cég a MET-ben

A tranzakció 2020. január 16-án zárult, a hatóságok – többek között az Európai Bizottság – jóváhagyásának beszerzését követően. A MET Csoport a Keppel Infrastructure befektetése után is a menedzsment által kontrollált vállalat marad. A Keppel Infrastructure a MET Csoport igazgatóságába delegál tagokat.

A Keppel Infrastructure a szingapúri tőzsdén jegyzett legjelentősebb vállalatcsoportok közé tartozó Keppel Corporation infrastruktúra-eszközeit fogja össze. A Keppel Corporation több ágazatban tevékenykedő vállalat, amely a fenntartható urbanizáció területén kínál megoldásokat, összhangban az energia, a tiszta környezet, a minőségi városi terek és az összekapcsoltság iránti egyre növekvő globális igényekkel. A Keppel Corporation kizárólagos tulajdonában álló Keppel Infrastructure – energiainfrastruktúra üzletágának szingapúri integrált földgáz- és áramszolgáltatói tevékenységére alapozva – versenyképes energetikai megoldásokat és szolgáltatásokat kínál.

A MET Csoport a földgáz-, áram- és kőolajpiacok aktív szereplője, fő tevékenysége a több árupiaci termékre kiterjedő nagykereskedelem, trading és kiskereskedelem. Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb független energiavállalataként, a MET Csoport ügyfelek széles portfólióját látja el földgázzal és villamosenergiával.

Az európai energiapiacokon egyre élesebb a verseny, további fejlődésre ma már csak egy bizonyos mérethatékonyság felett van esély. A MET Csoport számára ebben a folyamatban az első lépés a 2018-as menedzsment-kivásárlás volt, amely – világos stratégia mentén – a gyors növekedéshez teremtett platformot. A Keppel Infrastructure-rel kialakított partnerség a következő lépés, a két cégcsoport célja közösen energetikai eszközöket vásárolni az európai piacon.

Keppel Infrastructure



A Keppel Infrastructure a Keppel Corporation kizárólagos tulajdonú leányvállalataként több ágazatra kiterjedően kínálja a fenntartható urbanizációt szolgáló megoldásait. A Keppel Infrastructure a Keppel Csoport versenyképes energetikai és infrastruktúraprojektekbe való befektetésekre, illetve ezek működtetésére irányuló stratégiájának megvalósítója. Meglévő környezettechnikai és -technológiai szaktudására alapozva a Keppel Infrastructure a jövőben is tovább fejleszti integrált áram- és gázüzletágait, valamint a környezet- és energiahatékonysági üzletágát is.



MET Csoport



A svájci központú MET Csoport európai energiavállalat, tevékenysége kiterjed a földgáz-, az áram- és a kőolajpiacra is. Leányvállalatai révén 15 országban van jelen, 22 nemzetközi kereskedelmi ponton és 26 ország gázpiacán aktív. A cégcsoport konszolidált árbevétele 2018-ban 10,72 milliárd euró volt, a kereskedett gázmennyiség több, mint 42 milliárd köbméter.

MTI Fotó: Koszticsák Szilárd