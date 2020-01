Csődhullám söpör végig Európa égboltján - Egymás után hullanak el a légitársaságok

Több európai légitársaság is nehéz helyzetbe jutott az elmúlt években, a kormányok igyekeznek megfékezni a csődöket, kevés sikerrel. Legutóbb a Flybe került a csőd szélére, a brit kormányzat mindent megtesz azért, hogy elkerüljék a légitársaság összeomlását, ennek azonban a versenytársak nem örülnek.

Az elmúlt években sorra mennek csődbe az európai légitársaságok, most a Flybe a legfrissebb olyan légitársaság, amelyik az életéért küzd, többezer ember válik percről percre hajótörötté a reptereken. Itt a lista azokról a légitársaságokról, amelyek az elmúlt néhány évben mentek csődbe.

Air Berlin

Németország második legnagyobb légitársasága 2017. augusztus 15-én jelentett csődöt, miután az Etihad Airways kivette a cégben tartott tőkéjét a több éves veszteséges működés után. A német kormány 150 millió eurós áthidaló kölcsön folyósított a cég számára, hogy még három hónapig repülhessenek a gépek és elrendezzék a 7 200 érintett németországi munkavállaló helyzetét.

Monarch

A brit légitársaság 2017. október 2-án omlott össze, részben a gyengülő font miatt, részben pedig a 2016-ban megnövekedett biztonsági aggodalmak miatt felszabadult kapacitások miatt, 900 000 utas volt érintett az ügyben. Az London északi részén található Luton Airportnál székelő vállalat 1968 óta tevékenykedett.

Primera Air

A dán légitársaság 2018. október 1-én fejezte be a működést, az év korábbi részében már több járatot is törölnie kellett az AirBus által késleltetett beszállításra hivatkozva, valamint sok panasz is érkezett a szolgáltatás gyenge minőségére, és a pénzvisszatérítések kései teljesítésére.

Germania

A német Germania 2019. február 4-én jelentett csődöt likviditási problémák miatt. A céget 1986-ban alapították és főként német turistákat szállított több mint 60 desztinációba Európába, Észak-Afrikába és a Közel-Keletre.

Flybmi

A regionális brit légitársaság 2019. február 16-án szüntette be a működését, amelyet többek között a Brexit által okozott bizonytalansággal magyarázott.

WOW air

Az izlandi WOW air 2019. március 28-án jelentett csődöt, miután a cégnek nem sikerült eredményesen forrást bevonnia, beleértve az összeolvadási próbálkozást a rivális Icelandairrel. A WOW air uralta a gyorsan növekedő, olcsó, hosszú távú transzatlanti piac negyedét 2018-ban. A társaság bedőlése negatív hatással volt Izland gazdaságára is, amely nagyban függ a turizmustól.

Thomas Cook

A világ legrégebbi utazási irodája, a Thomas Cook 2019. szeptember 3-án omlott össze, ami 600 000 külföldön tartózkodó utast érintett. A cégnek - amely egyébként hoteleket, üdülőket és légitársaságokat is üzemeltetett éves szinten 19 millió ügyfelének - nem sikerült hitelt szereznie, valamint a kormányzati bailoutra való törekvései is zátonyra futottak.

Aigle Azur

A francia légitársaság 2019. szeptember 27-én húzta le a rolót, miután a kereskedelmi bíróság nem fogadta el a cég megmentésére létrehozott mentőcsomag-javaslatot. A cég szeptember 2-án még csődvédelem alatt állt, majd napokkal később beszüntette a működést, ami miatt 19 000 utas került bajba.

Adria Airways

A szlovén Adria Airways 2019. szeptember 30-án ment csődbe, és törölte az összes járatát, miután a megelőző héten már nem is repültek a társaság gépei. A szlovén kormány szerint az Európai Uniós szabályozások miatt nem tudták kisegíteni az Adriát.

XL Airways France

A francia légitársaság megszűnését 2019. október 4-én rendelték el, miután a last-minute mentőlicitet elutasította egy francia bíróság. Az XL Airways négy Airbus A330-as géppel rendelkezett és főleg hosszú-távú utakat bonyolított az Egyesült Államokba, a Karibi térségbe és Réunion szigetére.

Flybe

A héten több alkalommal írtunk a bajba jutott brit légitársaságról, a Flybe-ről, a csődközelbe jutott Flybe-nek az állam segítene, ezt azonban vehemensen ellenzi a többi brit légitársaság. A Flybe 75 gépes flottát üzemeltet és 80 repülőtérre közlekedik az Egyesült Királyságban és Európában. Híres arról, hogy néhány útvonala a világ legrövidebb útvonalai között van, például üzemeltet egy 130 mérföldes járatot a walesi Cardiff és Anglesey között. Ha csődbe megy, akkor mintegy 2000 állás kerülhet veszélybe.

