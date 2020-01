Életbe lépett az új szabály a gázpiacon

Egy új szabály révén 10 gázpiaci kereskedővel nőtt KELER KSZF partnereinek száma januártól. Emellett a jegybank tulajdonában lévő, többek között klíringházi és garanciaszolgáltatásokat nyújtó KELER KSZF közreműködésével a FGSZ Földgázszállító Zrt. kereskedelmi platformja is átállt az euróalapú számlázásra, ezzel pedig egyszerűbbé vált a gázpiaci kereskedelem - olvasható a KELER KSZF közleményében.

A piac egységes működését biztosító szabályozás keretében januártól az összes KELER KSZF által kiszolgált gázpiac, köztük az FGSZ Földgázszállító Zrt. kereskedelmi platformján is euróalapú és napi elszámolást végez a KELER KSZF. Az átállás 51 gázkereskedelemmel foglalkozó cég volt érintett





- mondta Mátrai Károly, a KELER KSZF vezérigazgatója. Hozzátette: „A többi gázpiacon, például a CEEGEX-en és a HUDEX-en már korábban is euróalapú volt a számlázás, most, hogy az FGSZ-platformon is ez a helyzet, egyszerűbbé válik a gázpiaci kereskedés. Az FGSZ-platformon történő euróalapú elszámolás bevezetése mellett januártól életbe lépett a földgázellátásról szóló törvény (GET - 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról) módosítása, amely előírja, hogy a magyar piacra belépő kereskedőknek kötelezően szerződést kell kötniük a KELER KSZF-fel. A szabály életbe lépése miatt 10 új kereskedővel bővült a KELER KSZF ügyfélköre. A magyar gázpiaci konszolidáció koncepciójának lényeges mérföldköve ezzel sikeresen teljesült - zárul a közlemény.