Soha nem volt még ekkora szégyen a legnagyobb német banknál

A Deutsche Bank tőkepiaci pályafutása alatt még soha nem esett meg olyan, hogy ne lenne olyan elemző, aki vételre ajánlja a bank papírjait. Egészen mostanáig.

Egyre lejjebb

Elég a Deutsche Bank grafikonjára nézni ahhoz, hogy lássuk, nagy a baj. Miközben az árfolyam 2007 májusában még 106 euró közelében állt, a 2008-as válságot követően 2009-re már 14 euró alá esett, és bár azután jelentősen emelkedett az árfolyam, a sorozatos botrányok és a bank gyenge teljesítménye miatt az árfolyam mostanra a 2009-es mélypontnál látottnak is csak a felét éri el.

Ilyen még nem volt

Az elmúlt években a befektetők már hozzászokhattak az egyre alacsonyabb árfolyamokhoz, azonban ami most történik, arra még nem volt korábban példa:

A Deutsche Bankot követő elemzők közül mostanra már egy sem maradt, aki vételre ajánlaná a német bank papírjait.

2007-ben a csúcson még 10 elemzőből 7, de még 2013-ban is az elemzők kétharmada vételt ajánlott, jelenleg azonban úgy néz ki az ajánlások megoszlása, hogy az elemzői ajánlások 60 százaléka eladás, 40 százaléka pedig tartás, 15 elemző eladásra, 10 pedig tartásra ajánlja a Deutsche Bank részvényeit. Az elemzői célárak átlaga 6,25 euró, ami 16 százalékkal alacsonyabb, mint a mostani árfolyam, de a friss célárak között bőven találunk 4 euró körüli értékeket is, amik alapján közel felére is ehetne a Deutsche Bank árfolyama.

Mi a baj a Deutsche Banknál?

Az elmúlt években jellemzően csökkentek a bank bevételei, a marzsok szűkültek, miközben a finanszírozási költségek emelkedtek, ezt tetézték a bírságok, amik nyilván nem tettek jót a bank profitabilitásának.

Az eurózóna negatív kamatmarzsa nyomás alatt tartja többek között a lakossági üzletágban elérhető marzsokat, a helyzetet csak súlyosbítja, hogy a rendkívül sokszereplős hazai piacon az éles versenyben több kisebb versenytárs nyomja rendkívül alacsonyra a marzsokat.

Az elmúlt évben egymást érték a botrányok, csak néhány ezek közül: a német bank benne volt a Libor-botrányban, amiért 2,5 milliárd dollár bírságot kapott, az Irán elleni szankciók megsértéséért 258 millió dollárt fizetett, az orosz pénzmosási botrány miatt 630 millió dollár bírságot kapott, toxikus termékek értékesítésével hozzájárult a 2008-as pénzügyi válsághoz, emiatt 7,2 milliárd dolláros bírságot kapott. A 2008-as válság óta közel 18 milliárd dollár bírságot fizetett a pénzintézet.

A befektetési banki üzletág korábban a bevételek több mint felét adta, ez a részleg azonban az elmúlt években folyamatosan piaci részesedést veszített

A Brexit egyik vesztese a Deutsche Bank, amely a legnagyobb európai bank Londonban, bevételeinek közel ötöde arról a piacról származik.

A nehéz működési környezetben és a házon belül gyökerező problémákra reagálva már nem az első menedzsment igyekszik csökkenteni a költségeket, visszavágni az alkalmazotti létszámot, általánosságban üzemméretet csökkenteni, kevés sikerrel.

Deutsche Bank vs. OTP

Egy érdekes mellékszál, amiről korábban már többször írtunk, az az, hogy az OTP szárnyalásával és a Deutsche Bank szenvedésével az elmúlt években mennyire közel kerül egymáshoz a két bank piaci értéke. Miközben a német bank mérlegfőösszege közel 26-szor akkora, mint a magyar banké, a Deutsche Bank piaci kapitalizációja csak 28 százalékkal magasabb, mint az OTP Csoporté.

Címlapkép: Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images