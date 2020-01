Akkorát nőtt az OTP, hogy már nagyobb, mint a Renault vagy a világ legnagyobb légitársasága

2018 végén nagyot szólt, amikor megírtuk, hogy az OTP piaci értéke már nagyobb, mint a második legnagyobb német banké. Most az OTP már közel kétszer akkora, mint a Commerzbank, és több ismert külföldi nagyvállalatot is maga mögé utasított, nagyobb, mint a Renault, a Carrefour vagy az American Airlines.

2018 novemberében írtunk arról, hogy az OTP piaci értéke már magasabb, mint a mérlegfőösszeg alapján 11-szer akkora Commerzbanké, a második legnagyobb német banké. Azóta az OTP árfolyama tovább emelkedett, a Commerzbanké pedig nagyot esett, mostanra a német bank már csak közel fele annyit ér, mint a magyar bankcsoport. Ez, és a Renault árfolyamesése adott ötletet ahhoz, hogy megnézzük, milyen cégeknél lett mostanra nagyobb az OTP.

2018 márciusában még 100 euró felett állt a Renault árfolyama, most pedig már bőven 40 alatt, vagyis szűk 2 év alatt a francia autógyártó elveszítette piaci értékének közel kétharmadát. Azon túl, hogy a globális autóipari hangulat is romlott, a francia autógyár különösen nehezen veszi az akadályokat, tavaly októberben profit warninggal (vártnál alacsonyabb értékesítés és marzsok) is sokkolta a befektetőket (csak arra 11 százalékot esett az árfolyam), az eladások tavaly estek, a cég korábbi vezérét, Charlos Ghosnt sikkasztással vádolják, és éppen szökésben van, és piaci pletykák szerint éppen szétesőben van a Renault-Nissan-Mitsubishi szövetség. Ezek fényében nem olyan meglepő, hogy a Renault árfolyama több mint 7 éves mélyponton áll, Piaci kapitalizációja pedig már csak alig több, mint 11 milliárd euró. És pont ez keltette fel az érdeklődésünket, ugyanis az OTP-jé is ennek közelében áll, az adatsorok összevetésével pedig kiderült, hogy mostanra az OTP már nagyobb, nem is kevéssel, 1 milliárd euróval, miközben az OTP szempontjából rekordévnek, az éves szinten 3,8 millió járművet értékesítő Renaultnál pedig kifejezetten gyengének számító 2019-re várt profit alapján a francia autógyártó még mindig másfélszer nagyobb.

A sorrend egyébként nem most, már tavaly december elején fordult, és azóta szinte folyamatosan nőtt a különbség.

Egy másik érdekes összevetés, ha egy szintén francia céggel, a kiskereskedő Carrefourral hasonlítjuk össze az OTP-t, ugyanis a magyar bankcsoport piaci értéke már nagyobb, mint a világszerte több mint 30 országban jelen lévő, több mint 360 ezer alkalmazottal több mint 12 200 üzletet működtető francia kiskereskedelmi cégé.

A Renaulthoz hasonlóan itt is tavaly decemberben fordult a sorrend, azóta megszakítás nélkül nagyobb az OTP. Egyébként az OTP 2019-re várt profitja közel ötödével magasabb, mint a Carrefouré, ha csak ezt nézzük, védhető is az OTP magasabb piaci értéke.

Némiképp meglepő, hogy a világ egyik vezető sportszergyártója, a globális jelenléttel bíró, és a tőkepiaci hírekben az elmúlt hónapok elképesztő ralija miatt rendszeresen szereplő Puma piaci értéke kisebb, mint az OTP-é, de az adatsorok kiértékeléséből az is kiderült, hogy rövid időszakoktól (például 2009, 2011-2012) eltekintve az OTP piaci értéke jellemzően magasabb volt, mint a Pumáé, és ez a Puma árfolyamának meredek emelkedése ellenére továbbra is így van.

De, hogy ne csak európai példákat hozzunk, az OTP piaci értéke már nagyobb, mint az American Airlines kapitalizációja, amely sok szempontból a világ legnagyobb légitársasága, amely a Föld több mint 50 országában, 350 útvonalon naponta 6700 járatot üzemeltet, flottájában közel ezer gép található. Az American Airlines anyavállalata, az AMR Corporation 2011-ben csődvédelmet kért, 2013-ban az American Airlines egyesült a US Airways-zel, a közös cég részvényeivel 2013 novembere óta lehet kereskedni, ennek a cégnek a piaci kapitaizációja az elmúlt években folyamatosan csökkent, és miközben 2015 márciusban az amerikai vállalat még 8-szor annyit ért, mint a magyar bank, most már az OTP kapitalizációja magasabb.

Összegyűjtöttünk még néhány ismertebb céget, amelyiknél nagyobb az OTP piaci értéke, ilyen például az egyik legismertebb luxuscikkgyártó, a Prada, az elektronikai termékeket gyártó LG, a japán Yamaha, a Magyarországon leginkább a tömegközlekedési járműveiről ismert Alstom, vagy az E.ON-ról leválasztott, annak korábbi fosszilis eszközeit működtető Uniper.

Profitábilis növekedés, olcsón

És, hogy mit értékelnek a befektetők az OTP-ben?

Az OTP az elmúlt években nem csak organikusan, de akvizíciókon keresztül nőtt nagyra, jelenleg már 12 országban van jelen, a külföldi csoporttagok a profitnak már közel felét szállítják.

A bankcsoport európai összevetésben kiemelkedő profitabilitás mellett működik, miközben a nyugat-európai pénzintézetek marzsait nyomás alatt tartja a negatív kamatkörnyezet, az OTP több operációjában is két számjegyű ROE-t tud elérni.

Az OTP profitja az elmúlt években akkorát nőtt, hogy a meredek árfolyamemelkedés ellenére is kifejezetten vonzó, 10 alatti P/E-rátán forognak a bank részvényei.

Mostanra az OTP már nemzetközi befektetői szemmel is értelmezhető vállalattá vált, közel 60 milliárd eurós mérlegfőösszeggel, 3,5 milliárd eurós bevétellel, több mint 1 milliárd eurós profittal.

A következő időszak a már megvett bankok beépítésével, a szinergiahatások kiaknázásával telik majd, de az OTP kész további akvizíciókra is, akár Ázsiában is megvetheti a lábát.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images