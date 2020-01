Öt év alatt 100 millió fát ültetne a Mastercard

A Mastercard egy platformot hoz létre, melynek célja, hogy összehangolja a vállalatok fenntarthatósági törekvéseit és érdemi beruházások megvalósításával szolgálja a környezetvédelmet. Első lépésként 100 millió fa ültetését tűzték kis célul a következő öt évben.

Miért pont faültetés?

A természetes éghajlatot befolyásoló megoldások és különösen a faültetési programok hatékony módszert jelentenek a globális felmelegedés kezelésére. Az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Kormányközi Testületének (IPCC) jelentése szerint ahhoz, hogy az átlaghőmérséklet emelkedése 2030-ig ne haladja meg a kritikus 1,5 celsius fokot, 1 milliárd hektárnyi fa ültetésére van szükség.

Az ilyen nagyszabású erdősítési programokat azonban körültekintően kell végrehajtani, figyelembe véve számos tényezőt, többek között a helyi éghajlatot, a biodiverzitás káros hatásait, a nem megfelelő erdőgazdálkodási gyakorlatokat, vagy éppen a társadalmi hatásokat. A Mastercard olyan globális környezetvédelmi szervezetekkel dolgozik majd együtt, mint a Conservation International és a World Resources Institute (WRI).

A Mastercard egy tanácsadó bizottságot is felállít annak érdekében, hogy a célnak megfelelő és jó döntések születhessenek. A bizottság szakértői a legfrissebb tudományos adatok és háttérinformációk felhasználásával irányítják a programokat és segítik a döntéshozókat.

A koalíció alapító partnerei a Citibank, a Santander UK, az IHS Markit, a bunq, a Saks Fifth Avenue, az L. L. Bean, az American Airlines, a New York-i Közlekedési Hatóság, valamint a London közlekedési hálózatáért felelős Transport for London. Már több olyan konkrét kezdeményezés is elindult, amelyet a Priceless Planet hívott életre. Az egyik első ilyen program során több nagyvárosban is arra biztatják a fogyasztókat, hogy a tömegközlekedést válasszák az autóhasználat helyett, cserébe a szervezők egy-egy fa ültetésével segítik a levegő minőségének javulását. A kezdeményezéshez világszerte már olyan városok csatlakoztak, mint London, New York, Stockholm, Helsinki, Ankara vagy Barcelona.

A Citi Treasury and Trade Solutions és vállalati partnere az IHS Markit kártyahasználatot ösztönző programot indított, melynek köszönhetően az IHS dolgozói vállalati bankkártyájuk használatával új fák ültetését is segítik. A Mastercard további partnerek csatlakozására is várja, hiszen globális fizetési rendszere számos lehetőséget kínál a fentiekhez hasonló kezdeményezésekre. Ilyen lehet például, ha a kereskedők felajánlják ügyfeleiknek a vásárlások végösszegének felkerekítését, a befolyt összeggel támogatva a Priceless Planet célkitűzéseit.