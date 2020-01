Szakad az olaj, ki tudja hol áll meg

Újabb 2 százalékos esésben tartózkodik az olaj árfolyama, amellyel idén már több mint 10 százalékot veszített értékéből a fekete arany, mindezt annak ellenére, hogy még az iráni-amerikai geopolitikai viszályok is tarkították év elején a képet. Fél a piac a koronavírus radikális elterjedésétől, mely jelentősen visszavetheti a globális olajkeresletet.

Az olaj folytatta lejtmenetét ma hajnalban, mellyel már az elmúlt hét napban több mint 8 százalékot esett az árfolyama. Az árfolyam hanyatlását a koronavírus keresletcsökkentő hatásának tulajdonítják elsősorban a piaci kommentárok. Terjed a vírus, globálisan már 2800 fertőzött esetet tartanak nyilván, és már 80 halálos áldozatot követelt az új gyilkos kór.

Több mint 2 százalékkal esik az olaj a mai napon is, mely szinteken utoljára októberben tartózkodott a Brent jegyzése.

Kínai városok kerültek karatén alá, azonban a szaúdi energiaminiszter igyekezett nyilatkozatával megnyugtatni a piaci szereplőket. Abdulaziz bin Salman herceg biztos abban, hogy Kínának sikerül megfékeznie a koronavírus terjedését.

A piacokat elsődlegesen pszichológia faktorok vezérlik jelenleg, és néhány piaci szereplőnek extrém negatív várakozásai vannak annak ellenére, hogy a vírusnak milyen csekély hatása van a globális olajpiaci keresletre.

- Nyilatkozta Abdulaziz herceg.

Ezenkívül még hozzátette:

Ilyen pesszimizmus utoljára 2003-ban uralkodott a SARS járvány idején, és akkor sem okozott a vírus jelentős olajkereslet-csökkenést.

Azt is említette, hogy az OPEC+-nak továbbra is megvannak az eszközei arra, hogy csökkentse az olajkínálatot a megfelelő szintre, amennyiben szükséges lenne. Az OPEC+ szerveződés, mely Oroszországot is magába foglalja, decemberben újabb 500 ezer hordóval vágta vissza napi kitermelési szintjét, hogy megakadályozza a jelentősebb olajkészletek felépülését, mely szezonálisan az év első felében szokott bekövetkezni. A következő ülése a kartellnek márciusban lesz, ahol a herceg szerint minden forgatókönyv elképzelhető.

Egy szenior piaci elemző véleménye szerint az olaj addig nem fog támaszra találni, amíg a koronavírus az emberiség irányítása, kontrolja alá nem kerül.

(Reuters)

Címlapkép: Paul Yeung/Bloomberg via Getty Images