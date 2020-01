Mindegy milyen a globális hangulat, az arany emelkedik

Az arany árfolyama profitál a koronavírus okozta helyzetből, ugyanis ezáltal a lassuló kínai és ezzel a globális gazdaság egy újabb ütést szenved el, habár a hatások mértékét még igen nehéz számszerűsíteni. Mindenesetre a vírushelyzet aktuális bizonytalansága tovább segíti az arany árfolyamának emelkedését, mely már december végén elkezdődött, amikor még szó sem volt sem a vírusról, sem a fokozódó iráni-amerikai feszültségekről.

A koronavírus terjedésének következtében az arany a tegnapi nap a legmagasabb záróárát produkálta 2013 óta. A befektetők veszik a sárga nemesfémet a biztonságot nyújtó szerepe miatt. A hétfői emelkedés után az arany árfolyama stagnál a ma reggeli kereskedésben, azonban idén már így is 4 százalékkal került feljebb a jegyzése.

Újabb rossz hír érkezett a vírus terjedése kapcsán, már Németországban is megvan az első fertőzött. Kínában már elérte a 100 főt is a koronavírusban elhalálozottak száma, és a fertőzöttek sokasága pedig folyamatosan emelkedik. A WHO vezetője egyenesen Pekingbe repül, hogy értékelje Kína intézkedéseit a vírus megfékezését illetően.

A befektetők azt találgatják, hogy a vírus mekkora hatást gyakorolhat a kínai növekedésre, illetve hogy a héten esedékes amerikai kamatdöntés után Jerome Powell hogyan fog reagálni a lassan globális problémává eszkalálódó vírushelyzetre. A Fed a tervek szerint válaszolni fog a mennyiségi lazítások (QE) következtében megnövekedett pénzügyi stabilitási kockázatokkal kapcsolatban is.

Az AxiCorp elemzője szerint

a koronavírus terjedése egy újabb jelentős szembeszél a világgazdasági növekedésében, amely viszont segítheti az arany árfolyamnövekedését.

A kínai pénzügyi piacok jövőhét hétfőig zárva tartanak, miután meghosszabbították a hatóságok a holdújévet. A helyi hatóságok már összességében 40 millió embert számláló városokat helyeztek karanténba annak érdekében, hogy megállítsák a kór terjedését.

Egy másik elemző véleménye szerint

a stabilan erős dollár és a csökkenő fizikai kereslet behatárolhatja az arany menekülőeszköz mivoltából fakadó árfolyamnövekedését, így nem várható jelentősebb árfolyamemelkedés.

Mindenesetre amíg a részvénypiacok globálisan esnek, addig az aranybányász cégek jól szerepelnek, az ausztrál aranybányász cégek 2-3 százalékkal tudtak emelkedni a hajnali kereskedésben.

(Bloomberg)

Címlapkép: Petar Petrov/Impact Press Group/NurPhoto