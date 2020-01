Nem 2020, hanem a jövő év lesz kőkemény az autógyártóknak

Idén részben a szabályozás rugalmasságának köszönhetően a Volkswagen konszern valószínűleg meg tud felelni a szigorú európai CO2-kibocsátási szabályoknak, jövőre azonban már jóval nehezebb lesz a megfelelés, hangzott el egy mai sajtóeseményen, ahol a Volkswagen magyarországi vezetői beszéltek a márka tavalyi eladásairól, az idei tervekről, és a márka pozícionálásáról is.







Érdekel, hogy mi a véleménye a szakembereknek a globális és a magyar járműipar legnagyobb kihívásairól és az azokra adható legjobb válaszokról, megoldásokról? Jelentkezz még ma a Járműipar 2020 konferenciára!

Erős év volt 2019

2019-ben tovább nőtt a magyarországi újautó-piac, összesen 157 906 autót adtak el, ezen belül a Volkswagen 10 897 autót adott el (regisztráció), a márka piaci részesedése 6,9 százalék volt. Az év során pozitívan hatott a márka eladásaira

a teljes piac bővülése,

a családi autóvásárlási program, amelynek keretében közel ezer 7-üléses Volkswagent adtak el, és idén januárban is töretlen a kereslet a Volkswagennél,

volt egy nagy év végi hajrá,

az ID3-as modellre néhány óra alatt 80 előrendelés érkezett, és sikeres volt az e-Up! is, amelyből néhány hét alatt 300-at rendeltek, így idén novemberig el is adták a kontingenst,

de negatívan hatott tavaly

a TSI-hiány, ugyanis egész Európára jellemző, hogy a vásárlók egyre inkább a benzines modelleket keresik (tavaly Magyarországon 20 százalék alá esett a dízel-arány), ezt a trendet pedig a konszernnél 6-12 hónapos csúszással tudták lekövetni, így az is előfordult, hogy egyes vevők azért nem Volkswagent választottak, mert nem volt elérhető a TSI-motoros változat,

a szállítási idő pedig például a T-Rocnál 1 évre emelkedett. A problémát már megoldották, a legtöbb konfigurációt 3-4 hónapos határidővel le tudják szállítani,

és alacsony volt a raktárkészlet.

Az alacsonyabb szegmensekben a Volkswagen piaci pozíciója nem volt a legerősebb 2019-ben, ezt a Volkswagennél úgy kommentálták, hogy emiatt nem is nagyon aggódnak, mivel ezek a kategóriák egyre kevésbé lesznek relevánsak, a WLTP miatt nem vár fényes jövő a kisautókra, ebbe a körbe tartozik a belső égésű motoros Up! vagy a Polo is, ezek veszélyeztetett fajok, a különböző szabályozásoknak való megfelelés miatt közel annyiba fognak majd kerülni, mint a kompakt modellek, ezért vélhetően egyre kevesebben választják majd őket. A T-Roc, a Touran vagy a Passat pozíciója viszont erős, mint a tisztán elektromos modelleké is, ebben a szegmensben a piac közel harmada a Volkswagené volt tavaly.

Forrás: Volkswagen

2020

Az idei évre stabil magyar autópiacra számít a Volkswagen, pozitívan hat majd a családi autóvásárlási program, a cég 7 új modellt vezet majd be, a tavalyi TSI-hiány után idén már tervezhetőbb lesz a gyártás, jönnek az ID-modellek és az UEFA-eseményekből hivatalos mobilitási partnereként a Volkswagen is profitálhat. Negatívan hathat idén a WLTP 3, az emelkedő lisaárak, a szűkülő motorkínálat, az elektromos modelleknél az akkumulátorhiány, az esetleges csúszás az új modellek bevezetésénél, és a gyártás esetleges kiesése a modellváltásoknál.

A Volkswagen arra számít, hogy idén a teljes magyar újautó-piac 150 ezer darabos lesz, a Volkswagennél 11 250 darabos regisztrációval számolnak, ez alapján a Volkswagen magyarországi piaci részesedése 7,5 százalék lehet.

Sok új modell érkezik idén, többek között az első negyedévben jön a 8-as Golf, a második negyedévben a T-Roc kabrió változata, a harmadik negyedévben az Arteon kombi változata, a Shootingbreak és a Tiguan ráncfelvarrott változata, a negyedik negyedévben pedig érkeznek az új Golf hibrid változatai, a Touareg R és a Golf kombi változata.

Szigorodó szabályozás

A sajtóesemény egyik legérdekesebb része az volt, ami az idén tovább szigorodó CO2-szabályozásról szólt. Túlzás lenne azt állítani, hogy a Volkswagennél nagyon lelkesednének a szigorodó normákért, de az elmondottak alapján 2020 ebből a szempontból még nem lesz veszélyes. A 2020. január 1-től érvényes CO2-szabályozás alapján a gyártók autóinak flottaszinten kilométerenként 95 grammos CO2-kibocsátásnak kell megfelelniük. Ez a 95 grammos érték azonban referenciasúlyra vonatkozik, amiben a flotta autóinak átlagos súlya 1392 kilogramm (ez egy átlagos kompakt autó súlya), vagyis magasabb súly esetén a CO2-kibocsátási cél is magasabban van.

Forrás: Volkswagen

Csak hogy plasztikusabb legyen, a kilométerenként 95 grammos CO2-kibocsátás egy benzines autónál 100 kilométerenként 4,1 liter, a gázolajos autóknál 3,6 literes fogyasztást jelentene.

Forrás: Volkswagen

Ezek a fogyasztási adatok a valóságtól elég messze esnének, nehéz is lenne megfelelni a határértékeknek, csakhogy 2020-ban több szabály is segíti a gyártókat:

A rendszerben van rugalmasság, a célkitűzés teljesítésének szabályozása alapján a 2020–2022 közötti átmeneti szakaszban csoportszinten kell kiszámítani, és márkánként flottaszintre osztani.

2020-ban a gyártók szuperkrediteket kapnak az 50g/km alatti járművekre, itt 2-szeres a szorzó, a 2020-2022 időszakra 7,5 gramm a kumulált kedvezmény.

Ráadásul 2020-ban csak a flotta 95 százalékát veszik figyelembe, a legmagasabb kibocsátású autók 5 százaléka nélkül.

A Volkswagennél úgy látják, hogy a szabályozásban lévő rugalmassággal 2020-ban meg tudnak felelni a CO2-kibocsátási célértéknek, ehhez azonban több feltételnek is teljesülnie kell:

Kell hozzá, hogy jól fogyjanak az eddigi elektromos modellek, az e-Golf és az e-Up!,

hogy sikeresek legyenek az új modellekből (pl. 8-as Golf) elérhető hibrid modellek,

és nagyon fontos, hogy időben, elinduljon az ID3 értékesítése, itt az előszéria értékesítése idén nyár elején kezdődhet, a szériagyártás elkezdődése után a folyamatos kiszállításokra ősztől kerülhet sor.

Összességében arra számítanak a Volkswagennél, hogy 2020-ban megfelelnek a határértéknek, 2021-ben azonban a szabályozásbeli rugalmasság csökken, jövőre sokkal nehezebb lesz a helyzet.

A tét pedig nem kicsi, a törvényes szint feletti kibocsátás után grammonként 95 eurós büntetés fizetendő a teljes flotta után, vagyis a Volkswagen közel 4,5 millió darabos európai eladásával számolva egy grammos eltérés flottaszinten már több mint 400 millió eurós bírságot jelentene.

Cél: a tömegmárkák felett

A Volkswagen célja, hogy a tömeggyártás csúcsát képviselje, ennek a lényege, hogy imázsban és árban a tömegmárkák felett, de a prémiummárkák alatt legyen, mennyiségben pedig a tömegmárkák szintjén.

Ha nagyon egyszerűen akarnánk fogalmazni, azt mondhatnánk, hogy a Volkswagen nem akar Audi lenni, de magas minőségben minél több autót akarnak gyártani és értékesíteni.

Forrás: Volkswagen

Címlapkép: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images