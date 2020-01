Eséssel nyitottak az amerikai börzék, aggódnak a befektetők

Nagyot esett a Mol árfolyama a délutáni kereskedés első felében, az olajtársaság árfolyama 1,7 százalékkal került lejjebb.

Az esés mögött több tényező is állhat, hiszen a Kínában kitört koronavírus nagy ütést mért az olaj keresletére, a fekete arany árfolyam 1,5-2 százalékos negatív elmozdulást mutat, az európai olajcégek árfolyama kivétel nélkül esik. Emellett szektorspecifikus tényezők is közrejátszhatnak, miután a Mol lengyel szektortársa, a PKN Orlen ma érkezett gyorsjelentése is gyengére sikerült.