A bitcoin a legújabb menekülőtermék?

Hét éve nem zárt ilyen erős januárt a bitcoin, mint idén, a koronavírus által okozott részvénypiaci pánik közepette úgy tűnik, hogy jó alternatívának találták a befektetők, egyesek már-már menekülőterméket látnak benne – írja a CNBC.

29 százalékot szárnyalt a bitcoin idén januárban, utoljára 2013-ban volt ilyen jól sikerült januárja a kriptodevizának (akkor 54 százalékot emelkedett).

Iparági szakértők szerint részben a koronavírus járvány hajtotta az árfolyamot felfelé. A deVere Group tanácsadócég vezetője szerint a bitcoin menekülőterméknek számít a bizonytalan időkben, ezért is teljesített ilyen jól az elmúlt hónapban. Az árfolyam szárnyalását az is segítette, hogy a befektetők visszatértek a Holdújév ünnepségei után. A szünet idejére ugyanis hatalmas összegeket parkolópályára tettek, amit most munkára fogtak a befektetők.

A másik tényező, ami hajthatja felfelé az árat, az egy technikai tényező és a blockchain technológiájához kapcsolódik. Ez, a „feleződésnek” nevezett esemény pár évente megismétlődik (idén májusban kerül rá sor) és a piacra kerülő bitcoin kínálatát csökkenti. Ez és az általános részvénypiaci bizonytalanság közepette a Kenetic Capital elemzője 15 ezer dolláros bitcoin árfolyamot vár az év közepére, ami több mint 50 százalékos emelkedést jelent a jelenlegi szintről.

