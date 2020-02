20%-os zuhanásban jár ma a Tesla, miközben szép pluszban az indexek

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Míg két napja 900 dollár felett is járt, ma már a 700 dollárt közelíti az amerikai elektromos autógyártó Tesla részvényárfolyama az amerikai részvénypiacon, azaz 20% körüli zuhanásban jár az elmúlt hónapok sztárpapírja. Ez a korrekció érthető a pánikszerű shortzáró hullám kifulladásával, miközben egyébként összességében optimista a hangulat a vezető amerikai tőzsdéken a koronavírus kordában tartásával kapcsolatos bizakodás miatt. Mindez azzal együtt van így, hogy a WHO cáfolta, hogy megtalálták volna a vírus ellenszerét és a kínai elnök is arról beszélt, kritikus fázisban jár a járvány. Közben persze a halálozási rátában van némi javulás.