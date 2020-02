450 fős céget épít Debrecenben a Continental: elektromos autók alkatrészeit gyártják

A Continental elektromobilitással foglalkozó területe külön működési önállóságot és saját identitást is kapott a tavalyi évben, Vitesco Technologies néven, a debreceni egységben - az alapkőletétel után egy évvel - már 100-an dolgoznak.

Makray Réka HR Igazgató a Portfolio-nak elmondta: a Vitesco Technologies kimondottan az elektromobilitásra fókuszál. Ez az egyik legnagyobb hatású folyamat az iparágban, hiszen a fenntarthatóság, a környezet megóvása, a vezetési élmény és az egyéni vásárlói preferenciák következtében rendkívül magas növekedési pályára állt az ezen megoldások iránti igény.

A hazai gyárunk is ezen a területen érdekelt, elektronikai termékeink az elektromos autók gyártói számára készülnek

- tette hozzá.

A vállalat a Continental elektromobilitással foglalkozó területeként külön működési önállóságot és saját identitást is kapott a tavalyi évben Vitesco Technologies néven. A cégnél 2020-ban már 100-an dolgoznak: a HR Igazgató szerint komoly fejlődési és tanulási lehetőségek is vonzzák a munkavállalókat a céghez. A 2020-as évben is magas létszámmal vesznek fel munkatársakat, az első félévben nagyobb arányban mérnöki és további támogatói munkaköröket hirdetnek meg. Ahogy a gyártás beindul elindul a termelési munkakörök betöltése is, ez várhatóan inkább az év második felében várható.

A tervezett 450 fős létszámot várhatóan már 2021-ben elérik.

A cég tavaly a Debreceni Egyetemmel stratégiai megállapodást kötött tavaly, szoros együttműködést alakítottak ki a Mechatronikai tanszékkel, melynek eredményeképp 2020 szeptemberétől elindul az MSC szakon a Vitesco modulok oktatása is. Jelen vannak továbbá a Gépészmérnöki tanszék oktatásában is és tervezik az egyetemi kapcsolatok bővítését további együttműködések formájában. A Debreceni Szakképzési Központtal kötött megállapodás értelmében pedig bekapcsolódnak a duális oktatási rendszerbe.