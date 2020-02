A Vodafone is lép a Huaweijel szemben

A Vodafone az uniós ajánlások és a brit kormány döntésének megfelelően kizárja a Huawei eszközeit a Vodafone európai core hálózatából, jelentette be a mobilszolgáltató vezérigazgatója, Nick Read.

A Vodafone úgy döntött, hogy az uniós ajánlások és a brit kormány döntésének megfelelően kizárja a Huawei eszközeit a Vodafone európai core hálózatából, jelentette be a mobilszolgáltató vezérigazgatója, Nick Read. A folyamat közel 5 évig tarthat és nagyságrendileg 200 millió euróba kerülhet.

Read arról is beszélt, hogy a Vodafone-nak csak minimális változtatásokat kell végrehajtania Nagy-Britanniában, ahol a core hálózatában nem alkalmazott Huawei-eszközöket. A Vodafone vezetője üdvözölte a brit kormány álláspontjának azt a részét, hogy megkülönböztetik a core és nem core hálózatot, de ellenezte azt, hogy az egyes beszállítók eszközeinek részarányát korlátozzák a nem core hálózatokban. Ez utóbbi döntés országonként akár 2-5 éves csúszást is okozhat a hálózatfejlesztésben, nagy hatása lesz a fogyasztókra és a hálózatok minőségére, és összességében az európai versenyképességre is hatással lesz, ugyanis az Egyesült Államok és Kína is jelentősen fejleszti mobilhálózatait.

A brit kormány idén januárban döntött arról, hogy engedélyezi a magas kockázatúnak minősített beszállítóknak is, hogy részt vegyenek az 5G-hálózatok kiépítésében. Bár hivatalosan nem mondták ki, de gyakorlatilag a Huaweiről szólt a döntés. Boris Johnson azt mondta, hogy a magas kockázatot jelentő beszállítóknak engedélyezik, hogy hálózati eszközöket szállítsanak be az 5G-hálózatok nem érzékeny részeihez, és a szerepüket 35 százalékban korlátozzák. A kizárás a core hálózatra vonatkozik, és speciális létesítményeknél, mint a nukleáris erőművek vagy katonai bázisok sem szállíthatnak be a magas kockázati besorolású szolgáltatók.

Magyarországon a Vodafone már rendelkezik 5G-hálózattal, a Huawei is segített a hálózat kiépítésében, de a kínai gyártónak nincsenek eszközei a Vodafone magyarországi core hálózatában.

Címlapkép: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images