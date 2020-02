Meddig zuhanhat a Tesla?

Nagyot esett tegnap a Tesla. Nem véletlenül.

Mindig van egy hasonló grafikon

Egymás után jelennek meg olyan grafikonok a neten, amin a Tesla árfolyamának exponenciális emelkedését hasonlítják valamelyik másik termék korábbi szárnyalásához.

Ezekben a közös az, hogy

úgy skálázzák a grafikonokat, hogy jól mutassa a hasonlóságot a meredek emelkedésben,

a relatív elmozdulas mértéke sokat ment ez is meg az is alapon végül is mindegy is,

az okok, a mozgatórugók is sokadlagosak, elég, ha rányomjuk a mánia-pecsétet rájuk,

a készítők shortos vagy longos nézőpontja szerint a folytatás is sugallva van, „tudjátok, az is mekkorát esett” vagy „emlékeztek még, onnan mekkorát ment”, vagyis a páros grafikonokban a Tesla jövője is benne van.

Az egyik népszerű grafikon a Tesla mostani és a Bitcoin 2017-es emelkedésének összehasonlítása. Az, hogy a Bitcoin relatív emelkedése a begyorsuló szakaszban jóval nagyobb volt, most másodlagos, a lényeg, hogy mindkettő nagyot emelkedett, és ha ügyesek vagyunk, a két grafikon szépen egymásra simul. Valahogy így:

Egy másik érdekes párhuzam a Tesla mostani és a Volkswagen árfolyamának 2008-as szárnyalása. Itt azért már több a hasonlóság, hiszen két autógyártó részvényéről van szó, és mindkét sztoriban főszerepet játszanak a shortosok, de persze itt sem érdekes, hogy ugyanazon az időtávon legalább hasonló mértékben emelkedjen a két árfolyam, inkább csak az, hogy ügyes skálázással egymásra simuljanak.

Hogy ez mennyire nem bonyolult, mutatunk egy magyar példát is. Egymásra tettük a Tesla mostani és az Est Media 2017-es grafikonját, a magyar cégnél csak az első nagy emelkedő kört, ami után még több hullámban emelkedett az árfolyam, 2018 közepére a 2017 novemberinek közel háromszorosára. Ezzel több dolgot is sugallhatnánk, például azt, hogy lám, lám, a Tesla is csak olyan mánia, mint az a kis, üres, magyar cég, ami bármilyen tevékenység, bevétel és profit nélkül is több milliárd forintot ért, de akár azt is, hogy a Tesla árfolyama előtt is nagy út állhat, a mostani emelkedés még csak az első kör.

Hogy nem mi lennénk az elsők ilyesfajta eszmefuttatással, jó példa, hogy terjed a Tesla-Volkswagen grafikonról egy olyan változat, ami azt sugallja, hogy a mostani rali után a Volkswagenhez hasonlóan a Teslánál is jöhet egy nagyobb korrekció, de ahogy a német cég részvénye, úgy az amerikaié is feltámadhat, valahogy így:

Szóval, semmi más nem történt, csak a Tesla is követi a Volkswagen útját.

De meddig eshet?

Komolyra fordítva a szót, a Tesla grafikonjában tényleg benne volt már egy nagyobb korrekció, ugyanis minden időtávon rendkívül túlvett volt, a napi és a heti grafikonon az RSI értéke bőven 90 felett, a havi grafikonon pedig 80 felett állt, ez pedig még egy ilyen erős trendben is figyelmeztető jel.

Ez a napi grafikon:

Ez a heti:

Ez pedig a havi:

És, hogy meddig eshet az árfolyam? A rali begyorsuló szakasza tavaly december elején kezdődött, ha az azóta eltelt időszakra húzunk Fibonaccit, akkor az látszik, hogy a tegnapi eséssel egy kiemelt Fibonacci-szint közelébe esett az árfolyam, ami rövid távon támaszt nyújthat, viszont, ha folytatódik az esés, akkor a következő érdekes szint 650 dollár körül jön, ami január végén rövid ideig ellenállásként működött, még lejjebb pedig 580 dollár körül húzódik egy markáns szint.

