Új cég a magyar tőzsdén: bevezették a Pensum Group részvényeit

Ma reggel a Budapesti Értéktőzsde csengőjének ünnepélyes megszólaltatásával bevezetésre került a Pensum Group Nyrt. 2 millió darab törzsrészvénye a BÉT standard kategóriájába. Ezzel egy nemzetközi növekedési tervekkel rendelkező humánerőforrás-szolgáltatásokat végző vállalattal bővült a magyar tőzsde.

A kibocsátás részletei

A Budapesti Értéktőzsde standard kategóriájába vezette be részvényeit a Pensum Group, a papírokkal a mai napon indult meg a kereskedés. Korábban zárt körben kibocsátott 2 millió darab, 10 forint névértékű részvényt, ezeket vezette be a budapesti tőzsdére, 500 forintos árfolyamon. Most nyilvános kibocsátásra (sem tőkebevonásra, sem tulajdonosi részvényeladásra) nem került sor, de a jövőben a vállalat a nyilvános tőkepiacról is tervez forrást bevonni a növekedési tervei megvalósításához.

A tulajdonosi struktúra

A zártkörű részvénykibocsátást követően a Pensum Group három 5 százaléknál nagyobb részesedéssel bíró tulajdonrésszel rendelkezik. Két legnagyobb tulajdonosa a dr. Hadházy Péter 100 százalékos tulajdonában lévő Pensum-Invest Kft. és a dr. Hadházy Tamás 100 százalékos tulajdonában lévő Pensum Consultic Kft., 33,75-33,75 százalékos részesedéssel. További 22,5 százalékot birtokol Tóth Péter és 10 százalékot más kisrészvényesek. Mind a hárman a társaság igazgatóságának tagjai.

A befektetési sztori

A Pensum Group humánerőforrás-szolgáltatásokat, főként munkaerő-kölcsönzést végez, Magyarországon, Németországban és Ausztriában.

Az ügyfelei főként a vendéglátóiparból, a szolgáltatószektorból és a feldolgozóiparból kerülnek ki.

A vállalat bevételei folyamatosan emelkednek a 2012-es alapítása óta, a legutóbbi három lezárt, teljes pénzügyi évben, 2016 és 2018 között 30 százalék feletti ütemben nőtt átlagosan évente a bevétel, 2019 első hét hónapjában pedig közel 7 százalékos bevételnövekedés volt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A cég évek óta stabilan nyereséges, volt, amikor osztalékot is fizetett.

A tőzsdei jelenléttel az alapító menedzsment többségi tulajdonában lévő Pensum Group célja, hogy növekedési céljainak megvalósítása érdekében a lehető legjobban kihasználja a nyilvános tőkepiac nyújtotta lehetőségeket. Szeretnék, ha a növekedésnek részesei lehetnének intézményi- és magánrészvényesek egyaránt, valamint kialakulna egy kisebbségi közkézhányad – mondta el a cég a tőzsdére lépés kapcsán.

Hozzátették, hogy a piaci trendek alapján a humánerőforrás-szolgáltatás szektorban belföldön és külföldön is nagy a növekedési potenciál. Az általános munkaerőhiányból adódóan kiemelt igény van a társaság által nyújtott szolgáltatásokra. A Pensum Group stratégiai célja a növekedés, elsősorban a nagyvállalati szektorban, melynek jövedelmezősége kedvezőbb. Nemzetközi növekedési tervek is vannak, a jelenlegi pozíciók megerősítése mellett új területek is szóba jöhetnek, ez már középtávon forrásbevonást igényelhet. Ezen kívül a szolgáltatásportfóliót is bővíteni kívánja a vállalat, elsősorban azzal a céllal, hogy feleljen a robotizáció és a mesterséges intelligencia által okozott kihívásokra.

A szabályozott piacon való jelenlét már önmagában olyan üzleti értékkel bír, ami mind a hazai, mind a külföldi ügyfélkör szemében komoly versenyelőnyt jelenthet – tette hozzá Dr. Hadházy Péter alapító-tulajdonos.