Felpattant a Richter

Lejjebb került pénteken az európai légitársaságok részvényárfolyama, ami a koronavírus terjedése miatti aggodalmaknak tudható be, hiszen több légitársaság is törölte, illetve felfüggesztette a Kínába tartó járatait. Vannak olyan társaságok amelyek csak néhány járatot függesztettek fel, de olyanok is amelyek teljesen megszüntették a légi közlekedést Kínával, az Air France csütörtökön közölte, hogy legalább márciusig teljesen felfüggeszti a Kínába tartó és Kínából érkező járatait. Pénteken a leggyengébben 3,2 százalékos esésével a Lufthansa teljesít.