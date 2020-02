Fidelity: Készüljünk az alacsonyabb hozamokra!

Az eseményen Al-Hilal István, a Fidelity értékesítési igazgatója, Charles-Henri Kerkhove, a Fidelity multi asset befektetési igazgatója, Andrea Iannelli kötvénypiaci befektetési igazgató, és Matthew Jennings részvénypiaci befektetési igazgató beszélt.

Bevezető

A 2008-as globális pénzügyi válság óta a tőkepiacok lényegesen jobban teljesítettek, mint a reálgazdaság, 2009 január óta az S&P 500 több mint 250 százalékot emelkedett, de a fejlett piaci részvényeket tartalmazó MSCI World index értéke is 200 százalékot emelkedett, de kiemelkedően teljesítettek az európai high yield kötvények, a feltörekvő piaci vagy a japán részvények is, kezdte bevezető előadását Al-Hilal István.

A következő években több tényező is alakítja majd az életünket, ezek pedig hatással lesznek a befektetéseinkre is. Al-Hilal itt egy személyes példát hozott: manapság még az elektromos fogkefénk is kapcsolódik a mobiltelefonunkhoz, és ezen keresztül kapunk ötleteket ahhoz, hogyan lehetne a fogmosás még hatékonyabb, de ez csak egy példa a sok közül, a lényeg, hogy a számítási teljesítmény ugrásszerű fejlődésével, a gépek közötti kapcsolatok létrehozásával és a hálózati sebesség gyorsulásával több iparág alapos átalakuláson megy majd keresztül.

Egy másik fontos, demográfiai trend a társadalom elöregedése, ami nyilvánvalóan kihívásokat jelent majd például a nyugdíjrendszer fenntarthatósága szempontjából, de lehetőséget is jelent, hiszen az idősebb, vagyonosabb korosztályok többet költhetnek, ennek a hatásai pedig már most is érződnek például a turisztikában vagy a vendéglátásban.

A konnektivitás terjedésén és a demográfiai változásokon túl a befektetőknek azt is figyelembe kell venniük, hogy az egyes eszközosztályok teljesítménye rendkívül gyorsan változó, és nehezen előre jelezhető, ezért a befektetésekben kulcsfontosságú a diverzifikáció, hogy a befektetők portfólióban gondolkozzanak. Főleg a magyar befektetők számára, Magyarországon a lakossági piacon állampapírdömping van, ezért is fontos, hogy a portfóliók kockázatos részében legyenek külföldi eszközök is.

Eszközosztályok

2019 gyakorlatilag tükörképe volt 2018-nak, hiszen azok az eszközosztályok, ahol negatív volt a hozam 2018-ban, kifejezetten erősek voltak 2019-ben, kezdte előadását Charles-Henry Kerkhove. A problémát az jelentette, hogy akkor, amikor kockázatkerülés volt jellemző a piacokon, nem volt hová menekülni, hiszen erős volt az egyes eszközosztályok közötti korreláció. A befektetők dolgát az is nehezítette, hogy sok volt a zaj, például a Brexittel vagy a közel-keleti geopolitikai konfliktussal kapcsolatban, a legfontosabb tényező a tőkepiaci folyamatok alakulásával kapcsolatban azonban egyértelműen a jegybankok, azon belül is elsősorban az amerikai jegybank kamatpolitikájának alakulása volt.

Több eszközosztályban jóval alacsonyabbak most a hozamok, mint voltak a válság előtt, ezért a befektetőknek kockázatosabb eszközöket is választaniuk kell a portfólióikba, ha magasabb hozamot szeretnének elérni, viszont jó hír, hogy sokkal szélesebb most a befektetési termékek spektruma, mint korábban, legyen szó például infrastruktúra- vagy speciális ingatlanbefektetésekről, amelyekkel relatíve magas hozam érhető el.

Összességében érdemes arra felkészülni, hogy középtávon több eszközosztályban is alacsonyabb hozamot érhetnek el a befektetők, mint a múltban.

A Fidelity a globális gazdasági növekedési ütem stabilizálódására számít, ezen belül az amerikai gazdaság növekedése valamelyest lassulhat, más régiókban viszont gyorsulhat a gazdaság bővülése. Kínában fiskális stimulus jöhet, amely első körben a kínai, a feltörekvő piaci, de az európai gazdasági növekedésre is hatással lesz.

A Fed monetáris politikája továbbra is meghatározó, az, hogy az amerikai jegybank tavaly több alkalommal csökkentette az irányadó kamatrátát, lehetőséget teremtett arra, hogy a feltörekvő országok jegybankjai is „levegőhöz jussanak”, és kamatot csökkenthessenek.

Kerkhove elmondta, hogy a Fidelity a részvényekre semleges, ennek az eszközosztálynak a teljesítménye tavaly erős volt, és főként a fejlett részvénypiacok árazása már inkább magasnak mondható, jelenleg inkább a feltörekvő piaci részvényeket preferálják a fejlett piaci részvényekkel szemben. Általánosságban a kötvényekkel kapcsolatban sem optimisták, mivel az infláció tartósan alacsony maradhat, ezért a világ jegybankjai sem indítanak kamatemelési ciklust.

Kötvénypiacok

2018 egy rémálom volt, a legjobban teljesítő eszközosztály a készpénz volt, kezdte előadását Andrea Ianelli. A kötvényhozamok rekordalacsony szinten állnak, és ebben a következő időszakban sem lesz változás.

A befektetőknek 3 fontos tényezőre érdemes figyelniük: egyrészt a jegybankok monetáris politikájára, másrészt a fiskális politikára, harmadrészt pedig a geopolitikai feszültségekre. A Fidelity szerint a piaci turbulenciák ellen idén is a hosszú amerikai állampapír lesz a legjobb biztosítás, amikor ugyanis baj van a világban, a befektetők szinte automatikusan ebbe az eszközbe menekülnek. A Bund hozama tartósan negatív marad, általában az európai állampapírokkal kapcsolatban nem optimista a Fidelity. A régiónkkal kapcsolatban arra számítanak, hogy a lengyel, a magyar, a cseh és a román jegybank is kitart az alacsony kamatok mellett, annak ellenére, hogy a régió országaiban részben az emelkedő bérek miatt éledezik az infláció is.

Részvénypiacok

Az esemény utolsó előadásán Matthew Jennings beszélt arról, hogy hogyan teljesítettek az elmúlt években a részvények, és mire számít a Fidelity ebben az eszközosztályban. Jennings elmondta, hogy 2010 és 2019 között éves átlagban 13,5 százalék volt az S&P 500 hozama, ami kiemelkedő, hiszen általában 8-9 százalék körül alakul az átlagos növekedés, és nem is számítanak arra, hogy a következő években is az elmúlt évtizedben látotthoz hasonlóan magas legyen a részvénypiaci hozam. Az árazások továbbra is magasan maradhatnak, ez azonban inkább sérülékenységet jelent.

Részvény területen a Fidelity stratégiája az, hogy attraktívan árazott papírokat válogat be a portfóliókba, ez azonban nem azt jelenti, hogy a legolcsóbb részvényekből választanának, hiszen azok cash flow-ja is nehezebben látható (visibility), de kerülik a legdrágább papírokat is, amik jellemzően amerikai technológiai vállalatok részvényei.

Jennings beszélt arról is, hogy év elején mindig optimisták az elemzők, piaci szereplők, a várakozásokban jellemzően 10 százalék feletti profitbővülés szerepel, de ahogy telik az év, a várakozások is lejjebb jönnek, így idén is erre lehet számítani, az év egészében jó esetben is 4-5 százalék körüli profitbővülés jöhet.

A vállalatok profitabilitásának javulásában részben az adóterhek csökkentése játszott szerepet az elmúlt években, annak azonban kicsi a valószínűsége, hogy ez a trend folytatódjon, inkább kockázatot jelent, hogy az adóterhek még emelkedhetnek is.

A befektetőknek arra is érdemes figyelniük, hogy milyen magas a vállalatok eladósodottsága, ugyanis több vállalat nettó adósságállomány/EBITDA-hányadosa is jelentősen emelkedett az elmúlt években, ilyen például a McDonald’s, a Reckitt vagy a Kraft-Heinz, az ilyen vállalatok sérülékenyebbek, a magas adósságállomány csökkenti az osztalékemelés esélyét, és növeli annak a valószínűségét, hogy a vállalat az osztalék csökkentéséről dönt. Az, hogy egy vállalat jól pozícionált-e, jól látszik az árfolyamok alakulásán is, jó példa a Diageo, amely globális márkákat forgalmaz, nagy a kitettsége a feltörekvő piacok felé, magas marzsokkal működik, eladósodottsága pedig relatíve alacsony, ezzel szemben a Kraft-Heinz inkább csak lokális márkákat értékesít, bevételeinek kis hányadát adják a feltörekvő piacok, és relatíve magas a vállalat eladósodottsága. 2017 szeptembere és tavaly év vége között a Diageo árfolyama 19 százalékot emelkedett, miközben a Kraft-Heinz árfolyama 61 százalékot esett.

Címlapkép: Peter Juelich/Bloomberg via Getty Images