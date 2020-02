Új szolgáltatást indított tavaly év végén a BÉT a hazai zártkörű tőkeági tranzakciók elősegítésére

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 2019. november 26-án startolt új szolgáltatásával, a BÉT Xmatch-csel. A BÉT Xmatch egy komplex szolgáltatáscsomag, amit a BÉT a hazai zártkörű tőkeági tranzakciók elősegítése érdekében kidolgozott, és amit fokozatosan, lépésenként kíván bevezetni. Jelen írás azt járja körbe, mik is azok a szolgáltatások, amelyeket egy semleges közvetítő – mint amilyen egy tőzsde is – nyújthat a zártkörű tranzakciók elősegítése érdekében, kik a szolgáltatás jellemző célcsoportjai, és azt milyen motivációk mentén vehetik igénybe a szereplők. A cikk szerzője Lengyel Judit a BÉT kibocsátói igazgatóságának elemzője.

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 2019. november 26-án startolt új szolgáltatásával, a BÉT Xmatch-csel. A BÉT Xmatch egy komplex szolgáltatáscsomag, amit a BÉT a hazai zártkörű tőkeági tranzakciók elősegítése érdekében kidolgozott, és amit fokozatosan, lépésenként kíván bevezetni.

Ennek a szolgáltatásnak első eleme egy exkluzív, zártkörű rendezvény volt, amelynek keretében a hazai feltörekvő vállalatok és potenciális befektetők egymásra találhatnak, kapcsolatot és bizalmat építhetnek. A résztvevők egyúttal az aktuális üzleti, gazdasági trendeket, a szakmai kihívásokat is megvitathatják egymással.

De mit is keres a BÉT, mint nyilvános tőkepiac-üzemeltető a jellemzően zárt ajtók mögött tárgyalt és megkötött finanszírozási megállapodások világában?

Jelen írásban azt járjuk körbe, mik is azok a szolgáltatások, amelyeket egy semleges közvetítő – mint amilyen egy tőzsde is – nyújthat a zártkörű tranzakciók elősegítése érdekében, kik a szolgáltatás jellemző célcsoportjai, és azt milyen motivációk mentén vehetik igénybe a szereplők.

A zártkörű finanszírozást elősegítő platformok fogalma

A crowdfunding platformokkal párhuzamosan, a 2010-es évek elején azonban a kevésbé közismert ún. private placement platformok is bontogatni kezdték szárnyaikat a tengerentúlon és Európában egyaránt.

Private Placement Platform (PPP) alatt olyan, online és offline szolgáltatások összességét értjük, amelyek a finanszírozást kereső vállalatok (illetve zártkörű vállalatokban részesedéssel bírók) és a befektetők egymásra találását, ennek eredményeképpen zártkörű tranzakciók létrejöttét segítik elő.

A PPP-k így elsősorban tőkebevonást, tőkejellegű instrumentumok (részvények, ritkábban részesedések) adásvételét támogatják, de gyakran van lehetőség hiteltípusú és átváltható értékpapírok, opciók kezelésére is.

Kinek jó, és miért előnyös

A PPP-k azokat a vállalkozásokat, kkv-kat célozzák meg, amelyek már kinőttek az induló (seed) fázisból, van már valós tevékenységük, működési történetük, de még nem érettek a nyilvános piaci jelenlétre, a tőzsdére lépésre. Ezen a vállalati szegmensen belül széles a paletta, így a PPP-re lépés vonzó lehet többek között startupoknak, unikornisoknak, már kockázatitőke-finanszírozást kapott vállalkozásoknak, generációváltó cégeknek, pre-IPO cégeknek.

Előnyök a vállalkozások számára:

hozzáférnek az érdeklődő befektetők (nagyobb) köréhez, így nem csak a befektetők meglehetősen esetleges köre szerez tudomást a befektetési lehetőségről – ez megnöveli a forrásbevonás esélyét;

a vállalkozás nagyobb mozgástérrel rendelkezve alakíthatja ki a számára ideális finanszírozási és befektetői szerkezetet: törekedhet akár egy nagybefektető (pl. kockázatitőke- vagy magántőke-alap) bevonására, akár szórtabb finanszírozási szerkezetre (több kisebb befektető, akik nem kívánnak belefolyni a cég stratégiai irányításába), vagy akár ezek kombinációja is könnyedén megvalósítható egy platform segítségével;

tudatosabban alakítható, milyen időtávra keres a cég befektetőt – pl. a kockázatitőke- és magántőke-alapok, de az angyalbefektetők is jellemzően meghatározott néhány éves befektetési horizontban gondolkodnak;

a nagyobb befektetői pool – és a PPP funkcionalitása, pl. adott esetben egy aukciós modul – nagyobb versenyt és végső soron kedvezőbb árazást eredményezhet a kibocsátó cég számára;

Könnyebben vehetik fel a kapcsolatot tanácsadókkal, közvetítőkkel, egyéb szolgáltatókkal, akik segítik a finanszírozási folyamatot, tőlük – a verseny miatt – kedvezőbb árazással vehetnek igénybe szolgáltatásokat;

magának a tárgyalási és finanszírozási folyamatnak a lebonyolítását egyszerűbbé, átláthatóbbá és kontrolláltabbá teszi a platform, ami különösen az ilyen téren kevésbé tapasztalt kibocsátóknak lehet nagy előny.

A befektetői oldal tekintetében, egy PPP-n a professzionális pénzügyi befektetők jelennek meg, akik nagyobb összegeket hajlandók és képesek befektetni egy-egy cégbe, például klasszikus intézményi befektetők, kockázatitőke- és magántőke-alapok, üzleti angyalok, vagyonos magánszemélyek.

Előnyök a befektetők számára:

csakúgy, mint a kibocsátók, ők is profitálhatnak a befektetési lehetőségek koncentrált rendelkezésre állásából; ráadásul a cégek listája különböző kritériumok szerint szűrhető, kereshető, így sokkal hatékonyabb a keresési folyamat;

mivel a platformon szereplő vállalatok előszűrtek, ezért kevesebb kockázatot rejtenek magukban, sőt, a platform előszűrése az átvilágítási feladatok egy részét is „megspórolja” a befektetőnek;

a platformok általában lehetővé teszik és segítik szindikátusok létrehozását, így a befektetőnek mind leadként, mind csatlakozó kistulajdonosként könnyebb dolga van;

a kibocsátókhoz hasonlóan a befektetőkre is jellemző, hogy a kevésbé rutinosakat (pl. kezdő angyalbefektetők) a platformfunkciók nagyban segíthetik és védhetik a tapasztalatlanságból fakadó esetleges hibáktól

A vállalkozások és a befektetők mellett sok PPP-n regisztrálhat egy harmadik tagsági kör is: ide olyan szolgáltatók, közvetítők tartoznak, amelyek valamilyen módon közreműködnek a zártkörű tranzakciók létrejöttében.

Technológia

A PPP-k a tőzsdékhez hasonlóan tőkepiaci platformoknak tekinthetők, de gyökeresen eltérő logikával működnek. Ezért informatikai támogatásuk is teljesen eltérő, nem integrálható egy hagyományos tőzsdei kereskedési rendszerbe.

Hagyományos webes platformok



A PPP-ket leggyakrabban egy webes platformon működtetik, amely tartalmainak, funkcióinak kis része nyilvános, túlnyomó részük viszont zárt, regisztrációhoz kötött. A fenti okok miatt még a tőzsdei üzemeltetésű PPP-k is a tőzsdei kereskedési rendszertől teljesen leválasztottan – általában többé-kevésbé külön „márkanév” alatt – működnek.



Egy PPP jellemzően az alábbi informatikai modulokkal rendelkezik: zárt partneradatbázis, céges illetve befektetői profilokkal, amelyek kereshetők, szűrhetők; a zártkörű tranzakciók előkészítését, lebonyolítását támogató modul, melynek tipikus funkciói: finanszírozási kör megindítása, ezek közötti keresés illetve push alapú értesítések; szándéknyilatkozat-küldési lehetőség, ennek kibocsátó általi visszaigazolása; adatszoba a bizalmas vállalati dokumentumok feltöltésére, érdeklődő (és a kibocsátó által elfogadott) befektetők általi elérhetőséggel; biztonságos csatorna a közvetlen kommunikációhoz (chatszoba); több platform kínál online ajánlatbeviteli lehetőséget is, azaz az érdeklődő befektető egy felületen megadhatja vételi ajánlata fő paramétereit (mennyiség, ár, egyéb kikötések), amit a kibocsátó/eladó online elfogadhat. Kiegészítő, „extra” funkciókként az alábbi modulokkal is találkozhatunk: a már említett aukciós modullal, amely az allokációt, árképzést támogatja; partnerbank segítségével magát a kiegyenlítést, elszámolást is biztosíthatja a platform.

Blockchain alapú platformok



Az elérhető funkciók tárháza tovább bővíthető, ha a PPP-t nem hagyományos webes alapon, hanem osztott főkönyvi technológiával (distributed ledger technology, DLT – közkeletű nevén blockchain) valósítja meg a platform. Ezen megoldások a PPP funkciókat speciális konstrukciók közbeiktatásával látják el.



A bevonni kívánt tőke, illetve értékesíteni kívánt tulajdonrészek megtestesítésére ún. dedikált tokeneket hoznak létre, amelyek kizárólag az adott tranzakció lebonyolítására használt, speciális kriptopénzek – általában csak közvetett tulajdonjogot testesítenek meg a kibocsátóban, szavazati jog nem kapcsolódik hozzájuk. A dedikált tokeneket egy különleges célú társaság, vagyis SPV (Special Purpose Vehicle) bocsátja ki, amit az adott tranzakcióhoz hoznak létre, és a platform a tulajdonosa, működtetője. Az SPV rendelkezik közvetlen tulajdonjoggal a kibocsátóban, a jövőbeli befektetők az SPV-ben vesznek közvetlen tulajdonrészt vagy nyújtanak neki kölcsönt. Az SPV a szindikált befektetések praktikus eszközévé is válik így. (Az SPV használatára a szindikált befektetések menedzselésénél a blockchain technológia nélkül is van példa, pl. az EquityZen esetében.)



A finanszírozási kampány egy Dedicated Token Offering (DTO) keretében zajlik. A befektetők digitális pénztárcán (wallet) keresztül fektetnek be, ami mögött egy kereskedelmi banknál vezetett letéti számla (escrow account) áll. A befektetők közvetlenül kriptopénzzel vagy fiat valuta átváltásával is fizethetnek. A rendszer a blokklánc technológia segítségével biztosítja magának a tranzakciónak a lebonyolítását, valamint az azonnali elszámolást és a naprakész részvénykönyvvezetést (cap table management) is, ezért különösen alkalmas a tulajdonjogok másodlagos likviditásának elősegítésére. Sőt, a blockchain alapú platformok akár közgyűlések fizikai jelenlétet nem igénylő lebonyolítására, távoli szavazások kezelésére is használható.



Tekintve, hogy a blockchain alapú platformok épp a hagyományos tőkepiaci közvetítőrendszer és szereplők alternatívájaként jelentek meg, kezdetben független szereplők indították őket – a Funderbeamet Észtországban, a The Elephant-et a PrivatEquity.biz Izraelben. Azóta azonban a tőzsdék is nyitottak ezen megoldás felé – a Funderbeam partnerségre lépett a Zágrábi Értéktőzsdével, a tőzsdék pedig aktívan vizsgálják a DLT használati lehetőségeit a zártkörű tőkepiaci finanszírozás elősegítésében és egyéb területeken egyaránt. Ezzel párhuzamosan a piaci szereplők egyre inkább igénylik, hogy a blockchain alapú PPP-kre is vonatkozzon a tőkepiaci szabályozás, pl. hogy a dedicated tokenek minősüljenek értékpapírnak – ez nagyban javítaná a blockchain alapú PPP-k iránti bizalmat, a befektetővédelmet, és elősegítené a hagyományos és kriptobefektetők világának közeledését, egybemosódását.

a PPP-k javarészt a 2010-es évek elején-közepén jelentek meg:

Az USA-ban pl. az AngelList 2010-ben, a Nasdaq Private Market és az EquityZen 2013-ban indult;

Az Isztanbuli Értéktőzsde által létrehozott BIST Private Market és az izraeli magánvállalkozásként működő biz 2014-ben;

Európában az észt Funderbeam 2013-ban, a Deutsche Börse Venture Network 2015-ben, míg a Londoni Értéktőzsde ELITE Club Dealje 2016-ban.

Indulásuk mögött elsősorban az a jelenség állt, hogy a vállalkozások a korábbiaknál jóval tovább (átlagosan 8-10 évig) maradnak zártkörűek, és még a legsikeresebbeknek sem szükségszerű cél a tőzsdei megjelenés – a zártkörű finanszírozás elfogadott alternatívája lett a nyilvánosnak. Ugyanakkor itt is van igény bizonyos szintű transzparenciára, formalizáltságra; az USA esetében ráadásul nagy és fejlett piacról, erős pénzügyi kultúráról beszélhetünk, ahol a szereplők inkább hajlandók és képesek a hagyományos közvetítői rendszer nélkül, nagyobb önállósággal részt venni a tőkepiacon. Ezen igényekre a zártkörű finanszírozást elősegítő online platformok adekvát választ tudnak adni.

Költségmegfontolások is hozzájárultak a PPP-k életre hívásához: különösen a kisebb kibocsátóknak mind a nyilvános piacra lépés és jelenlét, mind a zártkörű tranzakciókat hagyományosan kiszolgáló közvetítők igénybevétele aránytalanul nagy anyagi terhet jelenthetnek. Egy PPP-re lépéssel a közvetítői díjak egy része kikerülhető, másik része – a nagyobb fokú transzparenciának köszönhetően fellépő erősebb árverseny miatt – csökkenthető.

Ahogy a hagyományos tőzsdei kereskedési rendszerek, úgy a PPP-k is alkalmasak arra, hogy aggregálják a keresletet, kínálatot és a releváns információkat, egyesítsék a kicsi és/vagy széttöredezett kibocsátói és befektetői poolokat. Ezzel hatékonyabbá válik a piac, reálisabbá az árképzés, erősödik a verseny; a vállalkozások nagyobb köre számára nyílik meg a (szervezett) tőkepiaci megjelenés lehetősége. Mindez a zárkörű tőkepiac szereplőinek és a nemzetgazdaság egészének egyaránt előnyös.

Szintén a fejlettebb piacokon erősödött meg az igény a zártkörű cégekben való részesedések másodlagos likviditásának élénkítésére. A reálisan elérhető kiszállási lehetőség, likviditás önmagában is jelentősen növeli a részesedések értékét. Azokon a piacokon ráadásul (pl. USA, Izrael), ahol elterjedtek a munkavállalói résztulajdonosi programok, jelentős a dolgozói részvények állománya, ezek likviditásának biztosítása akár a platform fő profilja is lehet – különösen, ha (mint Izraelben) törvény kötelezi a cégtől távozó munkavállalót dolgozói részvényei, opciói elidegenítésére.

Végül, céges oldalról a gyorsan növekvő, innovatív technológiai vállalkozások széles bázisa alakult ki, akik nyitottak a korszerű fintech megoldások használatára – amely megoldások szintén gyors ütemben jelennek meg a pénzügyi szférában. Így jöhettek létre a már említett blockchain alapú PPP-k, amelyek egyrészt remek terepet adnak a blockchain technológia pénzügyi szférában történő felhasználási lehetőségeinek kibontakoztatására; másrészt – ahogy azt a technológiát bemutató részben kifejtettük – képesek kifejezetten a zártkörű tőkepiac néhány kihívására is választ adni. Harmadrészt – tekintve, hogy az osztott főkönyves technológia kidolgozásának egyik fő mozgatórugója is ez volt – a blockchain technológia képes a leginkább minimalizálni a hagyományos pénzügyi közvetítők szükségességét, így a közvetítői költségeket is. Ráadásul – ideális esetben – ezek a platformok egyszerre képesek becsatornázni a hagyományos és kriptobefektetők szegmenseit is.