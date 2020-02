Koronavírus: Veszélyben a világ egyik legnagyobb mobilpiaci eseménye

Két hét múlva rendezik meg Barcelonában a világ egyik legfontosabb mobilpiaci és távközlési kiállítását, a Mobile World Congress-t (MWC). Az eseményt beárnyékolja a már több száz halálos áldozatot követelő koronavírussal kapcsolatos bizonytalanság, ami miatt sorra mondják le a szereplésüket a legnagyobb standokat építő kiállítók, mint az LG, a Sony vagy az Ericsson.

MWC 2020

Minden évben ilyenkor év elején Barcelonában tartják a világ egyik vezető távközlési és mobilpiaci kiállítását, a Mobile World Congress-t (MWC). A tavalyi eseményen 2400 kiállító 120 ezer négyzetméteren mutatta be újdonságait, az esemény alatt több mint 109 ezer látogató volt kíváncsi a legújabb mobiltelefonokra, tabletekre, hálózati eszközökre és szolgáltatásokra. Több mint 3600 újságíró, elemző tudósított a helyszínről, az eseménynek masszív nemzetközi médiavisszhangja van. Az elmúlt években mi is rendszeresen tudósítottunk Barcelonából, írtunk például arról, hogy

A 2020-as eseményt február 24-27 között tartják meg, az idei MWC-t azonban beárnyékolja a koronavírus globális terjedése, ami miatt az esemény legnagyobb kiállítói közül is egyre többen mondják le a részvételt, ami érthető is, hiszen a legmagasabb fokú biztonsági előkészületek ellenétre nehéz elképzelni annál hatékonyabb eszközt egy vírus elterjesztésére, mint egy olyan kiállítást, ahová több tízezren érkeznek a világ minden tájáról, köztük az elmúlt évek számai alapján átlag 5-6 ezer kínai kiállító, újságíró, érdeklődő, akik a rendezvényen meetingelnek, egymás után kütyüket fogdosnak meg, majd a rendezvény után hazautaznak.

Ericsson

A hálózati eszközöket gyártó svéd cég múlt hét végén jelentette be, hogy távol marad az idei MWC-től. A hivatalos közleményben az áll, hogy a koronavírus kitörése óta figyelték az epidémiával kapcsolatos híreket, a nemzeti hatóságok és a nemzetközi szervezetek, így a WHO ajánlásait is, ennek megfelelően a vállalat már több megelőző lépést is tett azért, hogy biztosítsa a dolgozói egészségét és biztonságát, és minimalizálja a vírus terjedésének hatásait a vállalat működésére. Alapos kockázatelemzést követően azonban az Ericsson úgy döntött, hogy nem vesz részt a 2020-as MWC-n, az iparág legnagyobb seregszemléjén.

Az Ericsson értékeli, hogy az MWC szervezője, a GSMA mindent megtett azért, hogy kezelje a kockázatokat, de az Ericsson az esemény legnagyobb kiállítója, standjain naponta több ezer látogató fordul meg, ezért bár a kockázat alacsony, a vállalat nem tudja garantálni az alkalmazottai és a látogatók egészségét és biztonságát.

Az Ericsson a barcelonai eseményen való megjelenés helyett más eseményeken (Ericsson Unboxed) mutatja majd meg a vállalat termékportfólióját, fejlesztéseit.

LG

Az Ericssonhoz hasonlóan egy másik nagy kiállító, a dél-koreai LG is úgy döntött, hogy lemondja a barcelonai megjelenést. Közleményükben kiemelték, hogy az alkalmazottaik, a partnereik és az ügyfeleik biztonságát szem előtt tartva döntöttek amellett, hogy idén kiállítóként nem vesznek részt az MWC-n. A döntéssel nem teszik ki több száz alkalmazottukat a nemzetközi utazás jelentette kockázatoknak, amit az elmúlt napokban egyébként is alaposan korlátoztak. Az LG is abban gondolkodik, hogy a közeljövőben külön eseményeken mutatja majd be 2020-as mobilpiaci termékeit.

ZTE

Korábban elterjedt a hír, hogy az MWC egyik nagy kiállítója, a kínai ZTE sem lesz jelen az idei MWC-n, de a vállalat hivatalos közleményéből kiderült, hogy a kínai cég jelen lesz a barcelonai eseményen, de más kiállítókhoz hasonlóan szigorú szabályokat vezetnek be: a ZTE biztosítja, hogy a Kínából érkező alkalmazottai, a nem kínai állampolgárok is az MWC-re való indulást megelőző 2 hétben nem mutatják a koronavírus tüneteit, ezzel párhuzamosan minden MWC-re utazó alkalmazott két hetet kvázi karanténban tölt, hogy ezzel is biztosítsák a ZTE alkalmazottainak egészségét és biztonságát. A vállalat azt is előírta, hogy azok a felsővezetőik, akik magasrangú tárgyalásokon vesznek majd részt, legalább az MWC előtt két héttel kvázi önkéntes karanténba vonulnak.

Amazon

A korábbi tervekkel ellentétben az Amazon sem vesz részt a barcelonai eseményen, a koronavírussal kapcsolatos aggodalmak miatt sem kiállítóként, sem más formában nem lesznek jelen az idei MWC-n.

Sony

A japán elektronikai cég is az alkalmazottai biztonságára és egészségére hivatkozva döntött úgy, hogy nem vesz részt az idei MWC-n. A legújabb termékeiket a szokásos barcelonai sajtókonferencia helyett a vállalat YouTube-csatornáján mutatják majd be.

GSMA

És, hogy mit mondanak a kialakult helyzetre a szervezők? A GSMA legfrissebb, tegnap esti közleményében az áll, hogy továbbra is mindent megtesznek azért, hogy az eredeti időpontban, február 24-27 között megtartsák az iparág egyik legnagyobb seregszemléjét. Köszönik a kiállítók, főként a kínai ZTE és Huawei megelőző lépéseit. Bár több nagy kiállító is visszalépett már az idei barcelonai megjelenéstől, a kiállításon még mindig közel 2800 vállalat mutatja meg termékeit, szolgáltatásait. A GSMA több intézkedést is hozott, amivel az eseményen jelenlévők biztonságát és egészségét szavatolnák: