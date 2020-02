Száguld idén a Bitcoin, újra 10 000 dollár felett járt az árfolyam

Nagyot emelkedett idén a Bitcoin árfolyama, a kriptodeviza 37,8 százalékkal került feljebb év eleje óta, vasárnap pedig ismét átlépte a 10 000 dolláros lélektani határt. Az emelkedést a globális gazdasági kép, valamint a májusban esedékes felezés beárazása magyarázhatja.

A Bitcoin vasárnap ismételten átlépte a 10 000 dolláros lélektani határt, egy olyan szintet, amelyen az árfolyam október óta nem járt Bitstamp szerint, idén már 37,8 százalékos pluszban van a kriptodeviza árfolyama.

Múlt héten az S&P 500 új történelmi csúcsra emelkedett, ami azt jelzi, hogy a befektetők félelmei kezdenek szertefoszlani azzal kapcsolatban, hogy a koronavírus tartósan akadályozni fogja a globális gazdasági növekedést. Az Oanda elemzője szerint a Bitcoin ralija annak is köszönhető, hogy a kockázatos eszközök egyre vonzóbbak, miután nő az optimizmus azzal kapcsolatban, hogy a koronavírus hatása csak az év első negyedévére korlátozódik, valamint a befektetők abban is bíznak, hogy jól haladnak majd az USA és Kína kereskedelmi tárgyalásai. A kriptodevizák idén emelkedtek, amelyet az elemzők és a digitális eszközök kedvelői a növekvő geopolitikai feszültségek miatti biztonságos eszközök felértékelődésének tudnak be.

Minden bizonnyal van egy olyan narratíva a befektetői közösségben, amely szerint a Bitcoin megszilárdítja a pozícióját, mint értékmérő, biztonságos eszköz, valamint hedge az inflációval szemben. Ha a történelmi eseményeket nézzük, a májusban esedékes felezés is hatással lehet az árfolyamra.

– mondta a Grayscale Investment vezérigazgatója a Bloombergnek.

Néhány Bitcoin-kedvelő további emelkedést jósol a krippénzneknak, a Fundstrat Global Advisors szerint a Bitcoin árfolyama a második negyedévben a 10 000-11 0000 dolláros ársávba emelkedhet.

A Bitcoin közel 20 000 dolláros csúcson járt 2017 decemberében, azt az évet 1 400 százalékos emelkedéssel fejezte be a kriptodeviza, 2018-ban 74 százalékkal kerül lejjebb az árfolyam, majd 2019-ben közel 100 százalékot sikerült emelkednie. Ma 3,3 százalékkal, 9 830 dollárra esett a Bitcoin árfolyama.

