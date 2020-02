Emelkedett az OTP, eséssel zárt a Mol

A tengerentúlon hétfőn az S&P500 és a Nasdaq is új történelmi csúcson zárt, Ázsiában is kitartott a jó hangulat a részvénypiacokon, a hongkongi tőzsde 1,3 százalékos erősödése mellett a sanghaji részvényindex 0,4 százalékkal került feljebb. Európában emelkedéssel vágtak neki a napnak a tőzsdék, a keddi piacnyitástól távolodva a kontinens börzéi továbbra is emelkednek, míg a CAC40 0,7 százalékos emelkedése mellett a német tőzsde 1 százalékkal került feljebb, így a DAX-ot kevesebb mint húsz pont választja el a január végi, történelmi csúcsától.

