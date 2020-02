Történelmi csúcson az amerikai tőzsdék

Ma új csúcsra emelkedett az S&P 500 és a Nasdaq is, a rekordokhoz ma az kellett, hogy a befektetők az optimista szemüvegükön keresztül nézzék a világot, amiben a koronavírus csak egy rossz, múló álom.

Az S&P 500 és a Nasdaq értéke is történelmi csúcsra emelkedett ma, miközben a harmadik fontos amerikai részvényindex, a Dow Jones is közel rekordszinten áll. A befektetők alapvetően azt árazzák, hogy a koronavírus terjedését sikerül belátható időn belül lassítani, így a várható gazdasági hatások is mérsékeltek maradnak.

Közben vállalati frontos is érkeztek izgalmas hírek, a harmadik és a negyedik legnagyobb amerikai mobilszolgáltató, a Sprint és a T-Mobile US egyesülése elől újabb akadály hárult el, a hírre több mint 70 százalékot emelkedett a Sprint árfolyama, a T-Mobile US több mint 10 százalékot emelkedett, utóbbi német anyacégének, a Deutsche Telekomnak az árfolyama pedig 3,8 százalékkal került feljebb.

Az Under Armour viszont a nap egyik vesztese, az amerikai sportszergyártó árfolyama 17 százalékot zuhant a várakozásoknál gyengébb tavalyi negyedik negyedéves számok, és a menedzsment pesszimista várakozásai miatt.

Szintén nem a legjobb napot fogta ki a Goodyear, a gumigyártó árfolyama 16 százalékkal került lejjebb, szintén a gyenge negyedéves számok miatt.

