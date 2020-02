A robotok a befektetésben is jobbak, mint az emberek

Az Indiana University által közzétett tanulmány eredményei szerint a robot-elemzők által megfogalmazott, részvényekre vonatkozó vételi ajánlások hosszú távon felülteljesítík a hagyományos elemzők által adott ajánlásokat.

A robotok már nem csak a sakkban győzik le az embert, hanem a befektetések területén is egyre fontosabb tényezővé válnak. Most pedig úgy tűnik, hogy a robotok térnyerése a Wall Street-en is folytatódik, és a robotok által végzett részvényelemzések a hagyományos elemzésekkel összehasonlítva magasabb hozamhoz juttathatják a befektetőket.

Legalábbis erre az eredményre jutott egy, a témában folytatott tanulmány, amelynek előzetes eredményeit januárban tették közzé. Az Indiana University tanárai szerint a robot-elemzők vételi ajánlásai gyorsabbak és a költségeik is alacsonyabbak a hagyományos részvényelemzőházakkal összehasonlítva, és a robotok által megfogalmazott vételi ajánlások hosszú távon felülteljesítík a hús-vér elemzői társaikat. Az egyetem tanárai szerint ezen technológia használata a befektetési ajánlások során egyre inkább fontosabbá válik.

A tanulmány olyan fintech cégeket vizsgált, amelyeket arra az ötletre alapozva hoztak létre, hogy a részvényajánlásoknál a digitális technológia a hagyományos elemzőkhöz képest jobban teljesíthet. Az Indiana University tanulmánya több mint 76 ezer robotelemzőcég által közzétett elemzést vizsgált meg 2003 és 2018 között.

A tanulmány többek között arra a következtetésre jutott, hogy a robotelemzők a hagyományos elemzőcégekkel összehasonlítva több eladási ajánlást tettek közzé, és a robotelemzők gyakrabban vizsgálják felül elemzéseiket, továbbá a nagy és összetett vállalati közzétételek feldolgozásában is jobbak lehetnek a hagyományos elemzőkhöz képest.

(Bloomberg)

Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images