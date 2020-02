Hiány van cukorból, ezért szállt el az ára

Jelentősen növelné idén a cukorimportját Indonézia. A tervek szerint 1,4 millió tonna nyers cukrot (vagy 1,33 millió tonna finomított cukrot) importálna idén és 2021 elején háztartási használatra, ami a 11-szerese a tavalyi értéknek. A helyi gyártás csökken, miközben a kereslet egyre növekszik Indonéziában.

Ideális esetben 1,3 millió tonnányi készlettel kellene rendelkezni 2021 elején – mondta el az indonéz cukor szövetség elnöke. Hozzátette, hogy ha import nem növekedne az országban, miközben a kereslet ugrik, akkor a cukor árának további emelkedésére lehet számítani.

Idén 12 százalékkal emelkedett a cukor árfolyama, az elmúlt évtizedben nem indult ilyen drágulással az év. Aszály miatt kevesebb cukor érkezett a világ második legnagyobb exportőrétől, Thaiföldről és ez pont egy olyan időszakban történt, amikor az EU is kevesebbet termel, Brazília a cukornádtermelés nagyobb arányát fordítja etanol gyártására, az észak-amerikai termést pedig a hideg időjárás tönkretette.

Egy londoni kereskedőház, az ED&F Man Holdings az idei évre 7,7 millió tonnás hiánnyal számol a globális cukorpiacon a tavalyi többlet után (amit akkor az indiai túlkínálat okozott).

Délkelet-Ázsia legnagyobb gazdaságában, Indonéziában megugrott az elmúlt évtizedben az élelmiszerfogyasztás, a javuló életszínvonal ugyanis változásokat hozott az emberek étrendjében. A cukorfogyasztás növekedéséből profitálhatnak a világ legnagyobb cukorgyártó nemzetei, mint például India vagy Brazília, akik kitölthetik a Thaiföld termeléskiesésével keletkezett űrt. Az ország finomítói az első félévben Thaiföldről szerezhetik be a nyers cukrot, majd valószínűleg Ausztrália és India felé fordulnak készletekért. A három ország a földrajzi közelsége miatt is vonzó Indonéziának és azonos, 5 százalékos importvám terheli mind a három országból érkező cukorimportot. Mellettük még Brazíliából is vásárol nyersanyagot - írja a Bloomberg.

Címlapkép: Getty Images