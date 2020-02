Itt vannak a BÉT Legek: 22 díjat adott át a magyar tőzsde

A Budapesti Értéktőzsde ismét megrendezte a BÉT Legek 2019 díjátadó gálát. A BÉT a szakmai zsűri véleménye és a tőzsdei vállalatok piaci teljesítménye alapján összesen 22 díjat adott át ma, köztük a fenntarthatóságért és felelős vállalatirányításért járó díjat, amelyet a MOL vehetett át.

A Budapesti Értéktőzsde a húsz éves múltra visszatekintő BÉT Legek rendezvény keretében idén 22 kategória alapján részesítette elismerésben a tőkepiac kimagasló teljesítményt nyújtó szereplőit. A díjak odaítéléséről az előző évekhez hasonlóan a Tőzsdei Tanácsadó Testület tagjaiból álló, szakmai zsűri döntött, míg az év online hazairészvény-kereskedési platformja ez évben is a felhasználók online leadott szavazatai alapján került kiválasztásra.

A BÉT Legek 2019 keretében, amelynek központi témája a fenntarthatóság volt, négy új díjat is elnyerhettek a tőkepiaci vállalatok: a „Felelősségvállalás, fenntarthatóság, felelős vállalatirányítási díjat” a MOL Nyrt., „Az év legnagyobb árfolyam-emelkedését elérő papír kibocsátója prémium kategóriában” díjat pedig a 4iG Nyrt. vehette át. Átadásra kerültek a 2019-ben elindult Növekedési Kötvényprogramhoz kapcsolódó díjak is, amelyet befektetési szolgáltatóként az OTP Bank Nyrt., kibocsátóként pedig a Cordia International Zrt. kapta.

Az év legnagyobb forgalmú részvénykereskedő cégeinek járó díjak is gazdára találtak: az első három helyen a WOOD & Company, a Concorde Értékpapír Zrt. és az Erste Befektetési Zrt. végzett. Az Erste Befektetési Zrt. három másik díjat, az év legnagyobb forgalmú határidős BUX index-kereskedő cégének, az év legnagyobb forgalmú határidős részvénykereskedő cégének és az év befektetési szolgáltatójának járó díjat is átvehette.

Az OTP Bank Nyrt.-t szintén több kategóriában jutalmazta a Tőzsde, a Növekedési Kötvényprogram befektetési szolgáltatói díj mellett „Az év legnagyobb forgalmat elért részvénykibocsátója” díjat, illetve kibocsátóként a „Kibocsátói transzparencia díjat” is elnyerte. „Az év hazairészvény-kereskedési platformja” kategória idei nyertese a legtöbb érvényes szavazat alapján a Random Capital Zrt. Netboon online kereskedési rendszere lett.

Díjazottak

Felelősségvállalás, fenntarthatóság, felelős vállalatirányítási díj: MOL Nyrt. Növekedési Kötvényprogram kibocsátói díj: Cordia International Zrt. Növekedési Kötvényprogram befektetési szolgáltatói díj: OTP Bank Nyrt. Az év legnagyobb forgalmú részvénykereskedő cége: 1. WOOD & Company, Concorde Értékpapír Zrt., 3. Erste Befektetési Zrt. Az év legnagyobb forgalmú határidős BUX index-kereskedő cége: Erste Befektetési Zrt. Az év legnagyobb forgalmat elért részvénykibocsátója: OTP Bank Nyrt. Az év legnagyobb forgalmú határidős részvénykereskedő cége: Erste Befektetési Zrt. Az év legnagyobb forgalmú határidős devizakereskedő cége: Raiffeisen Bank Zrt. Az év alaptőke-emelése: OPUS GLOBAL Nyrt. Az év befektetési szolgáltatója: Erste Befektetési Zrt. Az év részvényalap-kezelője: MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. Az év hazairészvény-kereskedési platformja: Netboon – Random Capital Zrt. Az év banki kötvénykibocsátója: Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Az év külföldi kötvénykibocsátója: Nemzetközi Beruházási Bank Az év jelzáloglevél kibocsátója: Takarék Jelzálogbank Nyrt. Kibocsátói transzparencia díj: OTP Bank Nyrt. Kibocsátói transzparencia mid-cap díj: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. A legjobb befektetői kapcsolattartó: Réthy Róbert (MOL Nyrt.) Befektetői tudatosság terjesztéséért díj: Pénziránytű Alapítvány Az év legnagyobb árfolyam-emelkedését elérő papír kibocsátója prémium kategóriában: 4iG Nyrt. Az év részvénykibocsátója a BÉT Xtend piacon: DM-KER Nyrt. Az év adatszolgáltatója: Bloomberg L.P.

Ilyen éve volt a magyar tőzsdének

Az eseményen a BÉT publikált a 2019-es Stratégiai jelentését is. A BUX index kétszámjegyű, 18 százalékos növekedéssel zárta a 2019-es évet, amely világviszonylatban a középmezőnyben helyezkedik el. A blue chip részvények közül az OTP és a MOL is várakozáson felüli eredményeket produkált, míg a Richter Gedeon nyilvános piacra lépésének 25. évfordulóját ünnepelte 2019-ben.

Az év során két vállalat, az AutoWallis és a 4iG is bekerült a legmagasabb szintet képviselő Prémium kategóriába, a Standard kategóriában pedig az ország egyik legmeghatározóbb pénzügyi szereplőjét, az MKB Bankot köszönthettük. A középvállalatokra specializált BÉT Xtenden is bővült a kibocsátók listája a CyBERG és a GOPD részvényeivel, de az év végére a DM-KER is regisztrálta értékpapírjait a platformon.

A 2019-es év alatt még tovább bővült a Budapesti Értéktőzsde szolgáltatáspalettája. Az MNB Növekedési Kötvényprogramjával összhangban elindult a BÉT Xbond piac, amely könnyített feltételeket biztosít a nyilvános piacra való kilépéshez a kötvénykibocsátást tervező hazai vállalatok számára; illetve megalakult az Első Értékpapírosítási Tanácsadó Zrt., amely a nagyvállalatok mellett a kis- és középvállalatok kötvényfinanszírozási folyamatait is támogatja, ezzel elősegítve az értékpapírosítás hazai elterjedését. Új szolgáltatásként elindult a BÉT Xmatch is, amely a zártkörű finanszírozást kereső vállalatokat és potenciális befektetőket hozza közelebb egymáshoz.

A BÉT 2019-ben is folytatta a tőzsdeképes cégek felkutatását: az évente megjelenő BÉT50 kiadvány révén újabb 50, eddig összesen mintegy 200 sikeres magyar vállalkozás került a figyelem középpontjába. A BÉT-ELITE Programhoz tavaly minden eddiginél több, 19 hazai vállalat csatlakozott, amelyből 16 cég a BÉT Mentor Prog­ramján keresztül finanszírozza a képzést.

A 2020-as év különleges lesz a Budapesti Értéktőzsde élettörténetében: egyrészt lezárul az ismét hazai tulajdonba került intézmény ötéves programja, másrészt az újjáalakult, modernkori pesti tőzsde a 30 éves fennállását fogja megünnepelni.