Betárazott olajjal néhány kínai finomító, itt az olajáresés vége?

Néhány magántulajdonban levő kínai olajfinomító nagybevásárlást tartott nyersolajból, mely akár jelezhetné Kína nyomott üzemanyagkeresletének a befejeződését is. Azonban az olajpiaci szereplők óvatosságra intenek, még nem biztos, hogy elértük az árak kifeneklését, főleg hogy nem állami tulajdonú társaságok vásároltak nagyobb volumeneket.

Néhány kínai független olajfinomító nagybevásárlást hajtott végre a nyersolaj piacán, véleményük szerint már túl olcsó lehet az olaj ahhoz, hogy elkezdjenek raktározni abból a célból, hogy a koronavírus lecsengését követő üzemanyagkereslet-robbanásból hatalmasat tudjanak profitálni.

A Shandong Shouguang Luqing Petrochemical Co., a Shandong Huifeng Petroleum Chemical Co. és a Sinochem Hongrun Petrochemical Co. nagy volumeneket vásároltak a piacon olajból, azonban a kereskedők óva intenek attól, hogy ez a kínai olajkereslet-csökkenés kifeneklését jelentené, azaz kockázatos lehet fordulópontnak tekinteni a jelen állapotot a kínai nyersolajkereslet, és így a globális olajár szempontjából is. Főleg azt figyelembe véve, hogy a fentebb említett olajtársaságok egyike sem állami tulajdonú. A Liquing 7 szállítmányt foglalt le márciusi és áprilisi leszállításra Oroszországból, Angólából és Gabonból, a Sinochem Hongrun pedig Gabonból rendelt meg egy szállítmány nyersolajat.

Kína olajkereslete a koronavírus terjedésének következtében 20 százalékkal hanyatlott, mely közel 3 millió hordó/nap kiesést jelent a világ olajfogyasztásából. A hirtelen vételek esetében óvatosságra int az a jel, hogy a kínai olajfinomítók továbbra is visszafogott kapacitásokkal üzemelnek, és a karanténok még nem kerültek feloldásra, mely továbbra is alacsonyan tartja az ország üzemanyagszükségletét.

A Brentnek egyelőre sikerült kicsit konszolidálódnia, a nagy kérdés az lesz, hogy sikerül-e áttörnie az 57-58 dolláros ellenállás-zónát.

Címlapkép: Jie Zhao/Corbis via Getty Images

(Bloomberg)