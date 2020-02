Egyre nagyobb bajban a Renault, egy évtized után újra veszteséges lett

Alaposan meglepte a piaci szereplőket a Renault, a vállalat a várakozásoknál jóval gyengébb profitszámokat közölt, tavaly veszteséges lett a cég, amire 2009 óta nem volt példa. A menedzsment 2020-ra sem túl optimista, a globális autóeladások csökkenésével, a Renault marzsainak tovább zsugorodásával számolnak, és ha ez nem lenne elég, még az osztalékot is alaposan visszavágták.

Kína, Argentína és a Renault márka húzta le az eladásokat

A Renault eladásai tavaly 3,4 százalékkal csökkentek, összesen 3,75 millió járművet adott el a vállalat, az eladások Európában 1,3 százalékkal 1,96 millióra emelkedtek, viszont az Afrikát, Közel-Keletet és Indiát magába foglaló régióban 19,3 százalékos volt a visszaesés. Amerikában 2,9, Kínában pedig 17,2 százalékkal kevesebb autót adtak el. A márkák közül a Renaultnál volt a legnagyobb a visszaesés, 6,9 százalékkal 2,36 millió darabra csökkent az eladás, a Dacia és a Lada nőni tudott tavaly, előbb eladásai 5,1 százalékkal közel 737 ezer darabra, utóbbié 3,6 százalékkal 413 ezer darabra nőtt. A teljes képhez hozzátartozik, hogy a Dacia- és a kis tehergépjármű eladások is rekordot döntöttek. A vállalat legnagyobb piacai még mindig Franciaország, Oroszország, és Németország, a hazai piacon piaci részesedést veszített a cég, Oroszországban piaci részesedést szerzett, Németországban pedig stagnált a részesedése.

Devizahatás miatt is csökkent az árbevétel

A vállalat árbevétele 3,3 százalékkal 55,5 milliárd euróra csökkent, ez egyébként meghaladja az 55,1 milliárd eurós várakozást. A visszaesést egyrészt az eladások csökkenése okozta, elsősorban Argentínában, Törökországban, és Algériában, de a Nissannak és Daimlernek is kevesebb alkatrészt szállított be a Renault és a devizahatás is negatív volt, itt elsősorban az argentin peso és a török líra leértékelődése hatott negatívan.

Egyre többet költenek K+F-re

Az árbevétel csökkenése mellet a vállalat K+F-re többet költött, árbevétel-arányosan a fejlesztési költségek 2011 óta nem voltak ilyen magasak.

Durván esett a marzs

Az üzemi eredmény 26 százalékkal 2,66 milliárd euróra csökkent, az üzemi marzs az egy évvel korábbi 6,3 százalékról 4,8 százalékra esett. Az üzemi eredmény csökkenésében negatívan hatott a bevételek visszaesése, de a termékmix is kedvezőtlenül változott, mivel több Daciát és Ladát adtak el, és csökkent a dízeles autók eladása Európában, ezen felül drágultak a nyersanyagok is, például a nemesfémek és az acél.

2009 után ismét veszteség

A vállalat tavaly veszteséges lett, a 2018-as 3,3 milliárd euró nyereségről 141 millió eurós veszteségbe fordult a cég eredménye, veszteségre a cégnél 2009 óta nem volt példa. Egyébként az elemzők 1,92 milliárd eurós nyereségre számítottak, vagyis alaposan meglepte a piaci szereplőket a Renault. A tavalyi veszteség ellenére a vállalat tervezi osztalék kifizetését, igaz jóval kevesebbet, mint a 2018-as év eredménye után, az akkori 3,55 euróról 1,1 euróra csökkenhet a részvényenkénti osztalék, amit idén májusban fizethet ki a vállalat.

Nem túl optimista a menedzsment

A kilátásokkal kapcsolatban nem túl optimista a menedzsment, a globális autópiacon visszaesésre számítanak, Európán legalább 3 százalékos lesz a visszaesés, a vállalat egyik legfontosabb piacán, Oroszországban 3 százalék körüli csökkenéssel számolnak, a Brazil piac viszont 5 százalékot bővülhet. Az európai károsanyag kibocsátási szabályozás szigorodása és a jövőre való felkészülésre fordított beruházások értékcsökkenésének növekedése miatt a következő év nehezen előrejelezhető, de a menedzsment arra számít, hogy a devizahatásoktól szűrten a vállalat árbevétele idén a 2019-esnek megfelelő lehet, az üzemi marzs tovább csökkenhet, a 2018-as 6,3 és 2019-es 4,8 után már csupán 3-4 százalék közé eshet. Az autógyártó részleg szabad cash flowja továbbra is pozitív lehet. Ez az előrejelzés még nem tartalmazza a koronavírussal kapcsolatos negatív hatásokat, a Renaultnak egyébként pont a koronavírus epicentrumában, Vuhanban van egy üzeme.

A beszámolót követő sajtótájékoztatón a vállalat vezetői több érdekes dologról is beszéltek:

A Daimlerrel további együttműködéseke vizsgálnak, például a kis haszongépjárműveknél és egyéb területeken.

A fix költségeket drasztikusan, közel 20 százalékkal csökkentenék, a strukturális költségeket 2 milliárd euróval csökkentenék a következő 3 évben.

Egyelőre túl korai beszélni arról, mi lesz a 2021-es osztalékkal.

2020-ban felülvizsgálják a nem core eszközöket.

Kína a koronavírus miatt továbbra is bizonytalanság forrása és a Renaultnak rendbe kell hoznia a kínai közös vállalati tevékenységét is.

Egy irány van, lefelé

A Renault szenvedése a grafikonon is jól látszik, hiszen az árfolyam idén 20,7, az elmúlt egy évben pedig 41 százalékot esett, ma pedig 4 százalékkal került lejjebb.

Címlapkép: Metin Aktas/Anadolu Agency/Getty Images